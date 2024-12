John de Mol wil naar Vandaag Inside en 'spijkers met kloppen slaan', 'bal ligt bij Genee'

John de Mol is er alles aan gelegen om overeenstemming te bereiken met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp over een nieuw contract. De baas van Talpa wil dolgraag door met het vaste trio van Vandaag Inside. De Mol is zelfs van plan om volgende week een uitzending bij te wonen om ‘spijkers met koppen te slaan’.

Dat schrijft het Algemeen Dagblad woensdagmiddag althans. De toekomst van Vandaag Inside houdt de gemoederen al even bezig. Eind vorige maand kwam al naar buiten dat Talpa graag langer door wil met het programma. Het is op dit moment echter nog de vraag of Vandaag Inside ook volgend jaar nog op de buis te zien is. Genee, Derksen en Van der Gijp zijn allemaal in het bezit van een aflopend contract bij Talpa en hebben tot op heden geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis.

Artikel gaat verder onder video

Het Algemeen Dagblad stelde eind november op basis van bronnen nog dat Derksen ‘twijfelde’ over zijn toekomst binnen het programma. De mediapersoonlijkheid - die op de lijst met meest invloedrijke personen in het medialandschap op de vijfde plaats staat - lijkt die twijfels echter niet meer te hebben. “Derksen en Van der Gijp, die opteert voor een dag minder in de week, willen door. De bal ligt bij Genee”, zo schrijft het dagblad. Veel hangt er dus af van Genee. “Het is geen geheim dat de presentator ook graag een eigen programma wil en dat is een belangrijk deel van zijn onderhandelingen”, zo leest het.

LEES OOK: Toekomst Vandaag Inside onzeker na botsing tussen Wilfred Genee en John de Mol

De Mol wil, zoals bekend, nog vóór de kerstdagen duidelijkheid van Genee, Derksen en Van der Gijp. “Reden: mocht er een einde komen aan de samenwerking, dan hebben hij en Frans Klein (directeur, red.) nog tijd om na te denken over een nieuw invulling van het tijdslot op SBS6 tussen half 10 en half 11. Het is de Talpa-bazen veel aan gelegen om door te gaan met Vandaag Inside, omdat het programma de pannen van het dak scoort”, valt er te lezen. Van der Gijp en Derksen zouden geen ‘grote obstakels’ meer zien om door te gaan. Laatstgenoemde liet onlangs al weten dat de problemen die hij had met het programma zijn opgelost.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vaste gast Vandaag Inside dreigt te vertrekken: 'Johan Derksen is klaar met hem'

De heren van Vandaag Inside willen af van een vaste tafelgast.