Johan Derksen is met vier woorden heel duidelijk over toekomst Vandaag Inside

Alle problemen die Johan Derksen had met het programma Vandaag Inside zijn opgelost, zo heeft de analist dinsdagavond op televisie aangegeven. De analist lijkt daarmee te zinspelen op een nieuw contract bij Talpa. Derksen loopt, net als collega's Wilfred Genee en René van der Gijp, in de zomer uit zijn contract. John de Mol wil spoedig duidelijkheid hebben over de toekomst van de drie heren.

Eerder deze week werd bekend dat Talpa het contract van de drie hoofdrolspelers van Vandaag Inside graag wil verlengen. Onbekend was toen nog hoe Derksen, Genee en Van der Gijp er zelf tegenover staan. In de uitzending van dinsdagavond confronteert bargast Merel Ek de drie heren met het feit dat De Mol voor de kerst duidelijkheid wil over de toekomst van het goed bekeken televisieprogramma: “Ja, dat klopt", geeft Derksen eerlijk toe. Het boegbeeld van het programma legt vervolgens uit waarom De Mol vroegtijdig duidelijkheid wil.

"We hebben die kaarsrel gehad en toen zei De Mol van: "Daar werd ik behoorlijk mee opgezadeld van de ene op de andere dag, want toen moest ik dus herhalingen van de Meilandjes uit gaan zenden…Toen stortte die zender in, dus als jullie nu met ruzie uit elkaar gaan, wil ik het wel met de kerst weten en dan kan ik voor een nieuw programma zorgen", citeert Derksen de CEO van Talpa.

Derksen zelf geeft in de uitzending net als presentator Genee aan dat er nog iet officieel is gesproken over het wel of niet verlengen van het contract bij Talpa. Voor de 75-jarige analist lijkt de weg naar een nieuw contract echter wél open te liggen: "Ik was heel ontevreden en voor mij was het een reden om weg te lopen. Ik denk: ik ga er niet meer zitten, maar John (De Mol, red.) heeft de problemen zijn opgelost.”

