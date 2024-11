Tina Nijkamp duidelijk over toekomst Vandaag Inside: 'Dat denk ik niet'

Kijkcijferkoningin en mediaconsultant Tina Nijkamp laat zich in haar dagelijkse podcast Tina's TV Update uit over de toekomst van Vandaag Inside. Maandag werd duidelijk dat Talpa langer door wil met de talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen als het huidige contract medio 2025 afloopt. Nijkamp verwacht dat die opzet, ondanks de twijfels die bij Derksen leven, zal gaan slagen.

Een luisteraar stuurt Nijkamp de vraag wat SBS op de avond zal gaan programmeren, mocht Vandaag Inside volgend jaar definitief van de buis verdwijnen. "Stel dát ze ermee zouden stoppen, ik verwacht dat overigens niet", zegt Nijkamp, "maar stel dat die VI-mannen en Talpa er niet uitkomen en ze stoppen, dan heeft SBS een heel groot probleem."

De voormalig programmadirecteur van SBS heeft een sterk vermoeden wat men bij de zender zou willen als het tijdslot van VI plotseling vacant wordt: "Het liefst willen ze dan Hélène Hendriks zoveel mogelijk inzetten, dat zij dan een talkshow gaat doen." Die vlieger gaat echter niet op, vreest Nijkamp: "Hélène heeft al aangegeven dat ze dat niet wil en dat ze dat ook niet kan, vanwege haar Ziggo Sport-contract."

Nijkamp denkt wel dat men bij SBS zekerheidshalve al 'voorsorteert' op een toekomst zónder VI en dat het het meest waarschijnlijk is dat er, bij het wegvallen van de talkshow, meer afleveringen zullen worden besteld van programma's als Urk en Het roer om. Dat heeft vooral te maken met de relatief lage productiekosten van die titels. "Een talkshow is niet duur." VI kost de zender, exclusief het salaris van Genee, Van der Gijp en Derksen, zo'n 40.000 euro per aflevering, verduidelijkt Nijkamp. Zelfs als het drietal twee miljoen euro per jaar zou vangen voor hun bijdragen, dan kost dat SBS door het grote aantal uitzendingen dat daarvoor gemaakt wordt omgerekend nog altijd 'maar' 70.000 euro per aflevering, rekent Nijkamp voor. Dat bedrag valt in het niet bij de kosten van programma's als Code van Coppens (150.000 euro per aflevering) en Gooische Vrouwen en Medisch Centrum West ('minimaal twee à drie ton').

