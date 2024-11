Genee krijgt recht in zijn gezicht een afwijzing: 'Ik kom niet, Vandaag Inside kan beter stoppen'

Bridget Maasland zal niet snel aanschuiven bij Vandaag Inside. De presentatrice van RTL Boulevard noemt de uitzendingen ‘vrij negatief en heel erg vanuit een mannelijk perspectief’, zo vertelt ze aan Genee in een interview op zijn radioprogramma The Friday Move op BNR. Maasland schuift dus wel aan voor een gesprek met Genee op de radio, maar zal niet gauw aan de televisietafel zitten met Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Maasland vertelt dat ze wel regelmatig kijkt naar de talkshow op SBS6. Ze is zeker niet de enige, want het programma scoort doorgaans rond de miljoen kijkers. Daar wordt ze ook door Genee op gewezen. “Natuurlijk kijken er veel mensen naar, maar dat wil nog niet zeggen dat dat de manier is voor hoe we nu eigenlijk met elkaar om zouden gaan”, antwoordt Maasland vervolgens. “Er zijn ook nog steeds oorlogen, ja.”

Genee vraagt: “Dus je kunt onze situatie vergelijken met een oorlog eigenlijk als je het zo zegt? Wij maken oorlog op tv?” Maasland antwoordt: “Nee, je moet me geen woorden in de mond leggen, Wilfred. Je weet dondersgoed wat ik bedoel. Het is vrij negatief zeg maar wat er wordt gebracht op zo’n avond en heel erg vanuit een mannelijk perspectief. Dan kan ik me best voorstellen dat vrouwen daar niet graag onderdeel van zijn, nee.”

Dat geldt ook voor de presentatrice zelf. “Ik zou er niet gaan zitten, nee”, antwoordt ze op de vraag wat ze zou doen als Genee haar zou uitnodigen. Ze voegt toe: “We hebben allemaal heel veel te zeggen, ook op televisie met campagnes dat we liever voor elkaar moeten zijn, en jullie doen eigenlijk precies het tegenovergestelde.” Maasland denkt dat Genee beter kan stoppen met Vandaag Inside. “Soms zijn dingen ook op. Dat kan ook. Dat het misschien klaar is. Jouw graadmeter is alleen maar kijkcijfers, maar er wordt ook heel goed naar oorlogsfilmpjes op social media gekeken.”

“Dat is iets heel anders”, antwoordt Genee, waarop Maasland reageert: “Nee, dat is niet heel iets anders! Blijkbaar vinden de mensen het dus ook fijn als het spettert om ergens naar te kijken, maar dat wil niet zeggen dat het nog van deze tijd is of het daarom moet blijven bestaan.”

