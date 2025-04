Bizar: keeper draait zich om voordat Sergio Ramos penalty neemt

scoorde zaterdagnacht uit een strafschop, maar de verdediger van Monterrey moest lang wachten voor hij de penalty mocht nemen. Keeper Nahuel Guzmán van Tigres UANL probeerde Ramos met clownesk gedrag uit zijn concentratie te halen.

Tigres en Monterrey troffen elkaar in de Mexicaanse Liga MX. Kort na de pauze beging Tigres-speler Diego Lainez een overtreding in het strafschopgebied, die hem zijn tweede gele kaart opleverde. Pas vierenhalve minuut later nam Ramos zijn penalty. Die vertraging kwam deels door protest van Tigres tegen de penalty, maar met name door het gedrag van Guzmán.

Artikel gaat verder onder video

De keeper van Tigres draaide zich meermaals om, waardoor hij met zijn rug richting Ramos stond. Ook liep hij van de ene naar de andere doelpaal. Ramos kon wel lachen om de acties en benutte de penalty uiteindelijk beheerst. Daarmee zette hij Monterrey op een 0-1 voorsprong. Zijn ploeg verloor uiteindelijk wel met 2-1, door twee late goals van Tigres na twee rode kaarten bij Monterrey.

Het was overigens niet de eerste keer dat Guzmán op opvallende wijze een tegenstander probeerde af te leiden bij een strafschop. In 2023 deed hij mime en voerde hij zelfs goocheltrucs uit.