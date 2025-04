Rechtstreeks Europees voetbal mijlenver weg voor Twente, AZ met kater naar De Kuip

Het is FC Twente voor de vierde keer op rij niet gelukt om een overwinning te boeken. Ditmaal werd er uit bij PEC Zwolle met 1-1 gelijkgespeeld. Daardoor raken de Twentenaren steeds verder achterop bij FC Utrecht. De doelpunten werden gemaakt door Damian van der Haar en Alec van Hoorenbeeck.

PEC en FC Twente konden allebei wel wat punten gebruiken. De Zwollenaren willen zich zo snel mogelijk veilig spelen en misschien nog wel de Europese play-offs halen. De Enschedeërs moeten in het spoor van FC Utrecht blijven om een Europees ticket veilig te spelen. Het team van Joseph Oosting had al een tijdje geen punten meer gepakt en raakte daardoor steeds verder achterop.

Beide ploegen gingen stevig de duels in in de eerste helft, maar dat ging ook ten koste van het spel. Er werden al een paar gele kaarten gegeven, maar echt veel kansen kwamen er niet. Sem Steijn had misschien wel de beste kans in de tiende minuut. De zoon van de Sparta-trainer draaide goed weg na een pass van Michel Vlap en schoot via een been van PEC op doel. De poging kon gepakt worden in twee instanties door Jasper Schendelaar. De Zwollenaren hadden zelf een grote kans met Anselmo García Mac Nulty die uit een vrije trap vrij binnen kon koppen. Zijn poging ging naast het doel van Lars Unnerstall.

De tweede helft was al een stuk kansrijker met al snel een schot op de lat van Sayfallah Ltaief. De buitenspeler probeerde het van buiten de zestienmeter, maar door een klein tikje van Schendelaar ging de bal hard op het aluminium. FC Twente probeerde in die fase echt aan te zetten om de openingstreffer te maken, maar die viel juist aan de andere kant. De in de basis teruggekeerde Younes Namli schoot net buiten de zestien hard op doel en door slecht verwerken van Unnerstall kwam er een rebound voor invaller Van der Haar. De meegekomen linksback kon de bal makkelijk binnenschieten en PEC op voorsprong zetten.

Daarna moest FC Twente op zoek naar de gelijkmaker in deze wedstrijd en die kwam er ook. In de 78ste minuut kregen de Twentenaren een corner. De hoekschop werd genomen door Michal Sadílek en Van Hoorenbeeck kopte de gelijkmaker binnen. De ploeg van Oosting rook bloed en wilde ook nog doorpakken om de volle buit mee te nemen naar Enschede.

Het lukte beide ploegen niet meer om een doelpunt te maken en dus bleef het bij een 1-1 gelijkspel. Door dit gelijke spel raakt FC Twente verder achterop bij FC Utrecht dat eerder op de dag wel won. Het gat is nu acht punten. PEC komt op gelijke hoogte met NAC Breda en staat nu op een veertiende plek door een beter doelsaldo.

AZ onderuit bij Heracles Almelo

AZ wist niet te profiteren van het puntenverlies van Twente. De ploeg van Maarten Martens verloor met 1-0 van Heracles Almelo door een doelpunt van Jizz Hornkamp. Een late gelijkmaker van Zico Buurmeester werd afgekeurd vanwege buitenspel. AZ staat met 46 punten op de zesde plek; Twente blijft vijfde met 48 punten. Voor beide ploegen is rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal via de competitie ver weg, maar AZ kan de groepsfase van de Europa League in door de bekerfinale in De Kuip op maandag 21 april te winnen van Go Ahead Eagles. De generale repetitie leverde in ieder geval een domper op.

