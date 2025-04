Geniaal doelpunt van Haller hoogtepunt bij zege FC Utrecht op Groningen

et een 3-1 overwinning op FC Groningen blijft FC Utrecht in het spoor van Feyenoord. Souffian El Karouani en Yoann Cathline brachten hun ploeg met twee mooie treffers al snel op een 2-0 voorsprong. FC Groningen deed vervolgens iets terug, maar met een handige hakbal herstelde Sebastian Haller nog voor rust de marge van twee. Na rust zakte het niveau van het duel terug en kwamen beide ploegen niet meer tot scoren.

Na het enerverende gelijkspel tegen Go Ahead Eagles (2-2) van vorige week had FC Utrecht een overwinning nodig om de derde plaats in het zicht te houden. Die moest behaald worden tegen FC Groningen, dat in haar laatste duel niet opgewassen was tegen PSV (1-3). Dick Lukkien kon weer beschikken over Thijmen Blokzijl, waar bij FC Utrecht Oscar Fraulo de plek van de geblesseerde Zidane Iqbal innam.

Vanaf de tribune zag de Irakese middenvelder hoe ploeggenoot El Karouani na zijn vroege wissel van vorige week al snel zijn gram haalde. Zijn vrije trap belandde nog in de Groningen-muur, maar vervolgens ramde de behendige back de bal prachtig in de bovenhoek. FC Utrecht begon zoals altijd sterk in de Galgenwaard en wist het spel van de opponent met hoge druk te ontregelen. Omdat de defensie van de bezoekers zodoende ver naar achteren gedrukt werd, was het voor de thuisploeg ook lastig om tot uitgespeelde kansen te komen.

Discutabel doelpunt FC Utrecht

De tweede Utrechtse treffer viel dan ook niet geheel verrassend uit een spelhervatting. Een hoekschop van Miguel Rodriguez bleef hangen in het Groningse strafschopgebied, waarna Thom van Bergen de bal probeerde weg te werken. Hij werd echter van de bal gezet, waarna Cathline de bal vanaf de rand van de zestien laag binnenschoof. De Groningen-spelers waren woedend wegens een vermeende overtreding op hun spits, maar de VAR hield de discutabele treffer in stand. Vervolgens moest scheidsrechter Edwin van de Graaf even oppassen dat de vlam niet in de pan sloeg, maar al snel belandde de wedstrijd weer in rustiger vaarwater. Nu was het FC Groningen dat de teugels in handen had. De ploeg omsingelde het strafschopgebied van de opponent, maar bracht FC Utrecht met traag spel en ineffectieve buitenspeler nauwelijks aan het wankelen.

Ook de Trots van het Noorden had een spelhervatting nodig om tot scoren te komen. Na een corner wist Vasilios Barkas de kopbal van Stije Resink in eerste instantie nog te keren, maar op de tweede inzet van de 21-jarige middenvelder had de Utrecht-keeper geen antwoord meer. Daarna ontspon zich een slordige fase, waarin beide ploegen door de druk van de opponent maar weinig over de middenlijn kwamen. Er lagen ondertussen zeker ruimtes achter de verdediging van de teams. FC Utrecht wist deze in tegenstelling tot de opponent eenmaal te vinden, maar Sebastian Haller kopte in kansrijke positie over. Even later was de Ivoriaanse spits echter wel trefzeker toen hij de bal na een handige actie van Rodriguez knap met de hak binnenwerkte. Marco Rente probeerde de bal nog van de lijn te halen, maar kwam namens de matige Groningen-defensie net te laat.

FC Utrecht komt niet in de problemen

In de tweede helft duurde het een kwartier voordat Cathline de eerste poging tussen de palen noteerde: het spektakel van de eerste helft keerde niet meer terug. FC Utrecht wist met een paar directe passes door de Groningen-defensie te snijden, maar was in de eindfase niet nauwkeurig genoeg. De bezoekers speelden ondertussen te plichtmatig en te traag om de compacte verdediging van de Domstedelingen te verrassen. Naarmate het eindsignaal naderde wist de thuisploeg via invaller Adrian Blake nog wel een paar kansen te creëren, maar de Engels-Jamaicaanse aanvaller wist Vaessen niet in de problemen te brengen. Met de 3-1 overwinning blijft FC Utrecht in het spoor van Feyenoord, terwijl FC Groningen voor handhaving het liefst nog een paar punten pakt.

Het doelpunt van Sébastien Haller in beeld:

Sébastien Haller doet het op Legends Day met een hakje 💫#utrgro — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2025

