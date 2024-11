Wilfred Genee zorgt voor grote verbazing bij Bridget Maasland

Wilfred Genee laat zich uit de tent lokken door Tina Nijkamp, zo denkt RTL Boulevard-presentatrice Bridget Maasland. Recentelijk belichtte Nijkamp de in haar ogen teleurstellende streamingcijfers van Zomaar Een Avond In De Kroeg, het nieuwe nummer van Vandaag Inside-presentator Genee.

Nijkamp deelde deze week een bericht dat zij had ontvangen van een volger, waarin stond dat het nummer in één week 51.000 keer was gestreamd. "Dezelfde week als de nieuwe liedjes die uitkwamen van René Froger & Billy Dans (177 duizend), OGENE (60 duizend) en die van Ronnie Flex en Noa Lang (3 miljoen!)", luidde het bericht.

Een Top 40-hit zal het nummer niet worden, was de voorspelling. "opt, voor de samenstelling van de Top 40 en Tipparade geldt een mix van streaming (Spotify, YouTube, etc.) en de airplay (aantal keren op grote stations als Q, Sky, 538, 3FM, Radio 2). Aangezien hij op alle fronten achterblijft zit er geen hit in. Zo stond hij nog niet in de dagelijkse Spotify Top 200."

Nijkamp schreef vervolgens zelf dat de cijfers er niet goed uitzien voor Genee. “Ik begrijp nu waarom Wilfred in de uitzending alwéér over zijn nummer begon. Vooralsnog lijkt het nog niet zo te vlotten.”

Genee reageert

Genee komt met een schriftelijke reactie aan RTL Boulevard. “Heeft Tina nu ook al verstand van muziekstreams? Ik kreeg vanochtend van de platenmaatschappij juist te horen dat ze dik tevreden waren. Op YouTube is de videoclip meer dan 110.000 keer bekeken en 60.000 streams op Spotify. Volgens hen is dat voor dit genre na een week een uitstekende score.”

Maasland kijkt op van de reactie van Genee. “Ik snap níet dat je hier dan weer op reageert. Laat gaan! Het is niet eens een muziekkenner!”, zegt ze over. Nijkamp. Maar, zo antwoordt collega Lex Uiting: “Het is toch weer extra promotie voor zijn liedje.”

