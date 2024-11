Derksen en Van der Gijp slikken teleurstelling: ‘Blijf maar weg dan!’

Johan Derksen en René van der Gijp balen van het feit dat Anke de Jong niet langs wil komen bij Vandaag Inside in de jurk met een zeer diep decolleté. Wilfred Genee vraagt zich af waarom ze de hoofdredacteur van ELLE dan wel zouden uitnodigen.

Vrijdagavond komt het decolleté van De Jong in de jurk die ze droeg tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala weer ter sprake bij Vandaag Inside. Donderdag had de journaliste al aangegeven de betreffende jurk niet aan te doen als ze bij de talkshow te gast zou zijn. “Het wereldje wil ons weer als seksisten neerzetten, want ze doen net alsof we haar uitnodigen vanwege haar tieten”, begint Derksen. “Dat is ook zo”, vult hij na een korte pauze aan, waarna de hele studio begint te lachen.

Genee vraagt zich vervolgens af waarom ze De Jong zouden uitnodigen als ze de jurk niet aandoet. “Iemand die naar zo’n bijeenkomst gaat met zo’n decolleté, dan heb je lef en flair”, antwoordt Derksen, die aangeeft meerdere interviews van de journaliste gelezen te hebben. “Het is echt een plattelandsmeisje. Iedereen ging in Groningen studeren en zij zegt: ‘Dat wil ik niet, ik ga naar Amsterdam’. Daar redt ze zich hartstikke goed.”

Eerder op de dag was De Jong bij Genee te gast bij BNR, waar ze benadrukt dat ze die jurk niet gaat dragen als ze langskomt bij Vandaag Inside. “Nou, laat lekker wegblijven”, grapt Van der Gijp gelijk. Derksen snapt de mening van zijn collega wel en stelt iets anders voor. “Is de eis topless te gek?”, vraagt De Snor zich af. “Het is hartstikke lekker warm hier altijd.” Van der Gijp wil nog wel complimenten geven aan De Jong. “Ze heeft zichzelf op de kaart gezet, dat is toch prima allemaal! Laat gaan, joh!”

VIDEO: Johan Derksen grapt: ‘Ze doen net of we Anke de Jong uitnodigen vanwege die tieten… en dat is ook zo!’

