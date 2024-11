Johan Derksen krijgt live op tv een teleurstellende mededeling: ‘Dat doe ik niet!’

Johan Derksen heeft woensdag een teleurstellende mededeling gekregen van Anke de Jong. De hoofdredacteur van het blad ELLE bevestigt binnenkort een keer aan te gaan schuiven in Vandaag Inside, maar niét - zoals Derksen gehoopt had - in de jurk waarin De Jong nogal indruk wist te maken tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala.

De Jong (37) verscheen in een gewaagde outfit bij de uitreiking van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland, een jurk die haar decolleté behoorlijk prominent benadrukte. Haar kledingstijl bleef ook in Vandaag Inside niet onbesproken. Derksen sprak de hoop uit dat de journaliste - inclusief outfit - binnenkort een keer zou aanschuiven als bargast in de talkshow.

Woensdagochtend was De Jong te gast in het programma Tijd voor MAX, waar haar VI-uitnodiging eveneens ter sprake kwam. "Wat ik van de ophef vond? Het ging minder om de jurk dan om mijn decolleté", blikt de hoofdredacteur terug. "Ik vond zelf dat ik er stunning uitzag", aldus De Jong. "Ik heb het niet bewust gedaan, maar op het moment dat dat gebeurde dacht ik wel: Hoe kan ik dit omdraaien naar iets positiefs?"

"Ik weet dat Johan Derksen elke dag naar ons kijkt, ga je op zijn uitnodiging in?", vraagt presentator Sybrand Niessen vervolgens. "We zijn daarover druk in gesprek, dus ik denk dat ik daar wel een keer aanschuif, ja", reageert De Jong. "En dan doe je die jurk aan?", vraagt Niessen. "Dan doe ik NIET die jurk aan", zegt De Jong lachend.

Anke de Jong blikt terug op de jurk die ze droeg op het Gouden Televizier-Ring Gala. Hamvraag: schuift ze binnenkort een keer aan bij @vandaaginside in die jurk? #TijdvoorMAX pic.twitter.com/SZYuFGfrl2 — Tijd voor MAX (@tijdvoormax) October 30, 2024

