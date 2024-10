Johan Derksen: ‘Hij heeft een serieus probleem en heeft nu geen zin in Vandaag Inside’

Bas Nijhuis is wat Johan Derksen betreft ‘van harte welkom’ bij Vandaag Inside. Dat zegt de televisiepersoonlijkheid dinsdagavond in het televisieprogramma van SBS6.

Nijhuis was eerst regelmatig te gast in Vandaag Inside. Privé deed in augustus echter meerdere schokkende onthullingen over de scheidsrechter. Het roddelblad publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal.

Nijhuis was op 23 september voor het laatst te gast in Vandaag Inside. Afgelopen maandag werd de arbiter op de hak genomen in het praatprogramma. “Johan vond Bas wel goed fluiten, maar jij vond Bas minder goed fluiten, begreep ik toch?”, vroeg presentator Wilfred Genee aan tafelgast Valentijn Driessen. Laatstgenoemde antwoordde met: “Bas maakt gewoon twee foutjes, want die wordt twee keer door een beginnend scheidsrechter naar de kant gehaald.”

Derksen probeerde vervolgens het gesprek serieus voort te zetten. “Jawel, maar dat kon hij niet zien. Ik vond Bas gewoon fluiten, maar dan onder de stress. Bas heeft natuurlijk veel zorgen, maar niet als scheidsrechter. Hij heeft privéproblemen, maar dat heeft niets met zijn fluiterij… Nou ja…”, stopte hij zijn zin, terwijl hij begon te lachen. René van der Gijp kwam vervolgens niet meer bij. “Het heeft zeker wel met z’n fluiterij te maken”, gierde hij. Derksen stelde zijn tafelgenoot vervolgens een serieuze vraag. “René, zeg nou eens eerlijk, zou jij het kunnen opbrengen? Je hebt een zieke moeder, twee pleegkinderen en zelf een alcoholprobleem, en om dan elke avond hier te gaan zitten?” Van der Gijp kon daar alleen maar om lachen. “Nee, zeker niet. Nee, en als ik dan nog met mijn fluiterij bezig moet zijn, helemaal niet meer!”

Dinsdagavond komt Nijhuis opnieuw ter sprake in Vandaag Inside. “Ik vind dat we best grapjes kunnen maken over Bas”, stelt Derksen. “Bas heeft een serieus probleem. Maar het is wel heel hypocriet als wij daar geen grapjes over kunnen maken”, vindt de ervaren analist.

Tafelgast Albert Verlinde vraagt zich af of Nijhuis ooit terug zal keren in Vandaag Inside. “Dat ligt aan Bas. Bas is van harte welkom hier”, reageert Derksen. “Ik krijg de indruk dat zolang die zaak loopt, Bas niet zoveel zin heeft om hier te gaan zitten. Ik vind het wel heel goed dat de KNVB hem gewoon laat fluiten. Maar ze gaan ook vanaf de tribune zitten roepen: dat is ook vervelend.”

