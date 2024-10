Vandaag Inside-trio maakt Bas Nijhuis opnieuw belachelijk

De mannen van Vandaag Inside hebben Bas Nijhuis weer voor schut gezet op televisie. De scheidsrechter was eerst regelmatig te gast bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, maar sinds Privé meerdere schokkende onthullingen over hem deed, is hij niet meer te bereiken door de redactie.

Eind augustus deed Nijhuis’ vermeende minnares Mandy haar verhaal in Privé, dat hier volledig te lezen is. In dat verhaal legt Mandy uit dat Nijhuis haar had verzekerd dat zijn relatie met Chantal werd afgewikkeld. Chantal zou inmiddels niet meer bij Nijhuis wonen, maar bij haar moeder in Holten. Toch kon Mandy nooit naar Nijhuis toe. “Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen. Verder had hij ook problemen met de zorg over zijn zieke moeder, die Parkinson heeft”, viel er destijds te lezen. Ook zou Nijhuis hebben gezegd dat hij in Utrecht wordt behandeld voor een drankprobleem, waardoor hij weinig thuis is.

Op 23 september was Nijhuis als bargast weer aanwezig bij Vandaag Inside, waarbij hij alle aantijgingen ontkende. Direct na de uitzending gaf Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds in Shownieuws aan dat hij het idee had dat de mannen van VI Nijhuis spaarden. De journalist dreigde later ook nog met nieuwe publicaties over Nijhuis, waarna de scheidsrechter niet meer bij VI is verschenen.

Nadat Genee donderdagavond al vertelde dat Nijhuis niet meer te bereiken is voor de redactie van Vandaag Inside, komt de arbiter maandagavond weer ter sprake. “Johan vond Bas wel goed fluiten, maar jij vond Bas minder goed fluiten, begreep ik toch?”, vraagt de presentator aan tafelgast Valentijn Driessen. “Bas maakt gewoon twee foutjes, want die wordt twee keer door een beginnend scheidsrechter naar de kant gehaald”, antwoordt de journalist van De Telegraaf.

Derksen en Van der Gijp maken Nijhuis belachelijk

Derksen probeert vervolgens het gesprek serieus voort te zetten. “Jawel, maar dat kon hij niet zien. Ik vond Bas gewoon fluiten, maar dan onder de stress. Bas heeft natuurlijk veel zorgen, maar niet als scheidsrechter.” De voormalig voetballer stelt dat hij het goed vindt van de KNVB dat ze Nijhuis nog steeds indelen op wedstrijden. “Hij heeft privéproblemen, maar dat heeft niets met zijn fluiterij… Nou ja…”, stopt hij zijn zin terwijl hij begint te lachen.

Van der Gijp komt vervolgens niet meer bij. “Het heeft zeker wel met z’n fluiterij te maken”, giert hij. Derksen stelt zijn tafelgenoot vervolgens een serieuze vraag. “René, zeg nou eens eerlijk, zou jij het kunnen opbrengen? Je hebt een zieke moeder, twee pleegkinderen en zelf een alcoholprobleem, en om dan elke avond hier te gaan zitten?” Van der Gijp kan daar alleen maar om lachen. “Nee, zeker niet”, krijgt hij eruit. “Nee, en als ik dan nog met mijn fluiterij bezig moet zijn, helemaal niet meer!”

