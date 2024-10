Wilfred Genee onthult ware reden achter vertrek Özcan Akyol bij Vandaag Inside

Wilfred Genee bevestigt dat het vertrek van Özcan Akyol bij Vandaag Inside niets te maken heeft met Eva Jinek, zoals hij eerder suggereerde. Er zou geen sprake zijn van een exclusiviteitscontract, wat door NU.nl al werd gemeld.

Akyol, die in het verleden veelvuldig aanschoof bij Vandaag Inside, ontbreekt al sinds begin september in de uitzendingen. Dit riep vragen op bij kijkers én gasten van het SBS6-programma. Vorige week meldde Genee dat Eus inderdaad weg is bij de talkshow, wegens 'exclusieve afspraken' met Jinek. AvroTros liet aan NU.nl weten dat dit niet klopt.

Tegenover The Friday Move zegt Genee eveneens dat er geen sprake is van een exclusiviteitscontract. “Het is ook een beetje wederzijds volgens mij, hoor. Er is niks gebeurd. Nee, maar op een gegeven moment… We hadden het net over het feit of mensen werken of niet en of het überhaupt nog werkt dan en op een gegeven moment hadden we van beide kanten het gevoel dat het niet meer helemaal werkte zoals in het begin”, zegt de presentator van het programma.

In gezamenlijk overleg besloten VI en Akyol om uit elkaar te gaan. “We hebben erover gesproken en op een gegeven moment hadden we allebei het gevoel dat we er beter even mee konden stoppen”, zegt Genee.

Waarom kreeg Jinek de schuld?

Victor Vlam, van The Friday Move, vraagt zich af waarom Jinek in eerste instantie als zondebok naar voren werd geschoven. “Ja, maar daar ging ik ook van uit hoor, eerlijk gezegd. We hebben bijvoorbeeld ook Jort Kelder gevraagd, maar die heeft wél zo’n contract. Ik ging er ook van uit dat Eus die ook zou hebben eerlijk gezegd. Jort mag niet bij ons aanschuiven. Hij mag alleen maar bij Eva aanschuiven”, aldus Genee.

