Wilfred Genee wordt gecorrigeerd na opvallende uitspraak over Özcan Akyol

Özcan Akyol mag gewoon nog bij Vandaag Inside aanschuiven, zo meldt NU.nl donderdagmiddag, nadat Wilfred Genee woensdagavond beweerde dat dit wegens afspraken met de talkshow van Eva Jinek niet meer kon. Dit blijkt niet te kloppen.

Wilfred Genee gaf woensdagavond in het programma Vandaag Inside aan dat Akyol - die in het verleden regelmatig te gast was in de talkshow van SBS 6 - niet meer mag aanschuiven bij het programma. Dat had volgens de presentator te maken met afspraken die Akyol gemaakt zou hebben met de talkshow van Eva Jinek, waar de schrijver aanschuift als gast: "Volgens mij hebben die een afspraak inderdaad, ja, en daarom kan hij hier ook niet meer zitten", zei Genee woensdagavond.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen wordt niet vervolgd voor het beledigen van Habtamu de Hoop

Die afspraak is er niet, zo meldt AVROTROS een dag later aan NU.nl. De redactie van het programma vraagt Akyol om aan te schuiven wanneer dat relevant is: "Er is geen sprake van een afspraak of vaste samenwerking", laat de AVROTROS weten. Dit betekent dat Akyol in principe gewoon zou kunnen aanschuiven bij Vandaag Inside, aangezien de talkshow van Eva Jinek geen exclusieve afspraken maakt of heeft gemaakt met gasten.

Akyol is al langdurig niet meer te gast geweest in het programma Vandaag Inside, wat onlangs zorgde over geruchten rondom de reden voor zijn afwezigheid. Vaak wordt gesuggereerd dat de kritiek van Johan Derksen en René van der Gijp op de schrijver iets met zijn afwezigheid te maken zou hebben. De laatste keer dat de columnist aanschoof dateert alweer van 2 september.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wijst publiek bij Vandaag Inside de deur: ‘Dat pik ik niet’

Johan Derksen heeft iemand uit het publiek bij Vandaag Inside de deur gewezen.