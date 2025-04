Lionel Messi schrijft emotioneel bericht: 'Ik zal je missen'

is bedroefd door het overlijden van Paus Franciscus. De Argentijnse aanvaller van Inter Miami hoorde maandag dat zijn landgenoot is overleden op 88-jarige leeftijd.

In een bericht op Instagram deelt Messi een foto van een ontmoeting die hij had met de paus. "Een bijzondere paus, iemand die dichtbij stond, een Argentijn... Rust in vrede, paus Franciscus. Bedankt dat u de wereld een betere plek hebt gemaakt. We zullen u missen", schrijft de achtvoudig wereldvoetballer van het jaar.

Verschillende voetbalclubs staan maandag stil bij het overlijden van de Paus. Zijn favoriete club was San Lorenzo. Franciscus woonde in zijn tijd als aartsbisschop van Buenos Aires vlakbij het Estadio Pedro Bidegain. De Paus bracht bezoeken aan verschillende clubs en ontmoette vele spelers.

Landgenoten Diego Maradona en Messi zelf bezochten de Paus in het Vaticaan en beiden gaven de leider van de katholieken een gesigneerd shirt. Franciscus was lovend over de twee Argentijnse legendes. Over Maradona zei hij: "Ik ben zijn grootste fan. We weten allemaal dat hij een ster is." Messi werd ‘een heer’ genoemd, maar een vergelijking met de Heer ging te ver: “Natuurlijk, hij is heel goed. Maar hij is niet God”, aldus Franciscus in gesprek met La Sexta.

De beste aller tijden

Toen Franciscus voor de keuze werd gesteld tussen Maradona en Messi gaf de Paus een opvallend antwoord: “Ik zou er een derde aan toevoegen, Pelé." Niet alleen vanwege zijn voetbalkwaliteiten, blijkt: “Hij was een man met een heel groot hart. Ik heb hem in het vliegtuig in Buenos Aires ontmoet, en hij was een man met veel medemenselijkheid." Op een ander moment wees de Paus Messi wel aan als de beste speler aller tijden, volgens Sport.

Het overlijden van de paus werd maandag bekendgemaakt door de Iers-Amerikaanse kardinaal Kevin Farrell. Hij is de camerlengo, de kardinaal die na het overlijden van een paus verantwoordelijk wordt voor de lopende zaken. Farrell vertelde in een verklaring dat paus Franciscus maandagmorgen om 07.35 uur ‘terugkeerde naar het huis van de Vader’. Paus Franciscus, op 17 december 1936 geboren in het district Flores van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, kampte al geruime tijd met een slechte gezondheid. Hij sprak desondanks zondag op het Sint-Pietersplein nog het urbi et orbi uit - de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.

“Op deze tweede paasdag had werkelijk niemand verwacht dat opeens dit bericht zou komen over het overlijden van de paus. Gisteren leek het immers alsof hij terug was”, zo zei Andrea Vreeda, correspondent van het Vaticaan, op de website van de NOS. “Ook al was hij ontzettend fragiel, de paus was aanwezig. Hij was zelfs in staat om een beetje te spreken, al leek hij vermoeid. Mensen zijn van slag en geschokt. Na een maand waarin iedereen verwachtte dat het zou gaan gebeuren, waren we er zo’n beetje uit over dat hij het nog best een tijd zou kunnen volhouden. Dit is een donderslag bij de heldere hemel en Rome zal vandaag in rouw zijn”, zo klonk het. Het Vaticaan maakte maandag bekend dat Franciscus is overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Hij raakte in coma en kreeg onherstelbaar hartfalen.

Paus lag al in ziekenhuis

Franciscus lag eerder dit jaar al enkele weken in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking. Op dat moment werd er al gevreesd voor zijn leven. Eind vorige maand mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar de meeste vieringen van de Goede Week - zoals Witte Donderdag en Goede Vrijdag - liet hij aan zich voorbijgaan. Franciscus werd op 13 maart 2013 verkozen tot paus, als opvolger van Benedictus XVI, die een paar weken daarvoor was afgetreden.