Verbazing in tv-wereld: ‘kijkcijfermagneet’ al 38 dagen niet uitgenodigd voor Vandaag Inside

Özcan Akyol lijkt niet meer tot de vaste kern van Vandaag Inside te behoren. De schrijver annex columnist is al sinds 2 september niet meer uitgenodigd bij het programma, zo stipt tv-kenner Tina Nijkamp aan. De afgelopen weken bleek in meerdere uitzendingen al dat er spanningen zijn tussen Akyol en de vaste tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp.

“De VI-mannen cancelen niemand volgens eigen zeggen, en dus zullen ze dat ook niet bij Özcan Akyol doen, maar opvallend is het wel. Dit seizoen is Özcan nog maar twee keer tafelgast geweest bij VI (van de 38 uitzendingen tot nu toe)”, schrijft Nijkamp op Instagram. “Zijn optredens waren 26 augustus en 2 september. Ook alweer even geleden dus. In de eerste veertig afleveringen van dit jaar was Özcan zes keer te gast. Bijna eens per week dus.”

Nijkamp hoopt Akyol spoedig weer aan tafel te zien. “Ik vind hem een leuke tafelgast en hij is ook een kijkcijfermagneet.” Het klopt overigens niet dat er, zoals Nijkamp zegt, geen gasten worden gecanceld door Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee heeft meermaals het bestaan van een zwarte lijst erkend,

Dat er enige spanningen zijn tussen Akyol en de vaste tafelgasten, bleek wel in de uitzending van 19 september. Johan Derksen verweet Akyol toen slijmgedrag richting andere talkshows. “We hebben hier ook wel eens mensen aan tafel gehad – ik zal geen namen noemen – die dan een talkshow helemaal de hemel in gingen prijzen... En een dag later zat hij er!”, zei Derksen, waarna René van der Gijp bevestigde dat hij doelde op Akyol.

Derksen schold Akyol uit

Ook werden sneren uitgedeeld naar het vermeende ‘filmpje’ dat Akyol claimde gezien te hebben van grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Derksen haalde op 25 september nog maar eens uit naar Akyol vanwege zijn vele talkshowoptredens. “Het is niet omdat hij eerst hier zat, maar Eus wordt wel een beetje een hoer van zichzelf, hè? Die gaat werkelijk óveral zitten, álles doet ie aan mee. Als er geld te verdienen is, dan staat Eus als eerste vooraan.”

