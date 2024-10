Complete verbazing door beslissing over Vandaag Inside, Johan Derksen reageert

Johan Derksen heeft gereageerd op de uitspraken van RTL-baas Peter van der Vorst, die de heren van Vandaag Inside niet terug hoeft te hebben bij zijn zender. Van der Vorst vindt het niet passen bij de uitstraling van RTL en dat zorgt voor verbazing bij Johan Derksen, maar ook bij mediadeskundige Tina Nijkamp.

“Ik was wel geshockeerd", zegt Derksen cynisch op televisie als hij door presentator Wilfred Genee van Vandaag Inside geconfronteerd wordt met de uitspraken van Van der Vorst. "Ik heb er geen moment nog in mijn hele leven bij stilgestaan om terug te gaan naar RTL, maar we zijn niet meer welkom, hè?", reageert Derksen, waarna ook Genee door laat schemeren het een lachwekkende beslissing te vinden.

Artikel gaat verder onder video

Van der Vorst sluit een overstap van het trio van Vandaag Inside naar RTL uit, aangezien hij het niet vindt passen bij de 'positieve en optimistische uitstraling' van het bedrijf. Tina Nijkamp, mediadeskundige en voormalig zenderbaas, snapt werkelijk helemaal niets van de uitspraken van Van der Vorst over het populaire televisieprogramma.

LEES OOK: Derksen keihard voor Oranje-international: ‘Daar wordt het niks met die jongen’

"Het was namelijk heel schadelijk voor het marktaandeel om VI te verliezen", stipt Nijkamp aan. "Wat nu? Ook Peter (Van der Vorst, red.) heeft een baas natuurlijk. Ben benieuwd of de internationale RTL-directie er ook zo over denkt. "RTL 7 heeft geen eigen smoel meer en geen eigen programma’s. Het bevreemdt me dus dat Peter van der Vorst er zo stellig in staat", besluit Nijkamp in haar podcast.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp zien de komst van een potentiële gast niet zitten bij Vandaag Inside.