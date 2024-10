Derksen keihard voor Oranje-international: ‘Daar wordt het niks met die jongen’

Johan Derksen is van mening dat het nog wel eens de redding voor kan zijn dat hij mogelijk vroegtijdig gaat vertrekken bij Corinthians. Esportes da Sorte, de hoofdsponsor van de gevallen Braziliaanse hoofdmacht, staat volgens geruchten op omvallen.

Memphis staat voor zo’n 400.000 euro per maand op de loonlijst bij Corinthians. Een bedrag dat voor een groot deel betaald wordt door Esportes da Sorte, een van de grootste gokbedrijven van Brazilië. Het bedrijf ligt momenteel echter onder een vergrootglas bij de Braziliaanse autoriteiten, vanwege criminele activiteiten.

Journalist Paulo Vinícius Coelho denkt dat het niet uitgesloten is dat Esportes da Sorte op korte termijn verdwijnt. Daarmee vervalt de belangrijkste geldschieter van Corinthians, waardoor de club niet langer in staat zou zijn om het salaris van Memphis te betalen. “Misschien is dat zijn redding wel”, reageert Derksen bij Vandaag Inside. “Daar wordt het niks met die jongen. Als hij dat salaris niet krijgt, dan zal hij daar niet blijven hangen.”

René van der Gijp haakt daar vervolgens op in. “God heeft hem daarnaartoe gestuurd hè. Het was God die hem daar gebracht heeft”, stelt de analist. “Dus dan moet je dadelijk, als ze zeggen: we betalen je niet meer, dan moet je zeggen: dan blijf ik gewoon. Ik ben hier neergezet dan blijf ik ook. Maar dat gaat niet gebeuren. Want dan heb je Allah in de zandbak die hem ook haalt. De andere God.”

