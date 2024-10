Woest nieuws uit Brazilië: Memphis Depay mogelijk al snel weg bij Corinthians

De kans lijkt aanwezig dat vroegtijdig vertrekt bij Corinthians. Reden hiervan is dat hoofdsponsor Esportes da Sorte van de Braziliaanse grootmacht naar verluidt op het punt van omvallen staat.

Depay streek vorige maand verrassend neer bij Corinthians. De dertigjarige aanvaller, goed voor 46 doelpunten in 98 interlands voor Oranje, moest de club uit São Paulo gaan behoeden voor degradatie uit de hoogste Braziliaanse voetbalcompetitie en kreeg naar verluidt een riant salaris van 400.000 euro per maand.

Een groot deel van het salaris van Depay wordt betaald door hoofdsponsor Esportes da Sorte, een van de grootste gokbedrijven van Brazilië. Esportes da Sorte ligt op dit moment echter onder een vergrootglas van de Braziliaanse autoriteiten, vanwege criminele activiteiten, zo meldt journalist Paulo Vinícius Coelho van het tijdschrift Finances of Sport.

Het is volgens Coelho niet uitgesloten dat Esportes da Sorte op korte termijn verdwijnt. Dat zou betekenen dat de belangrijkste geldschieter van Corinthians verdwijnt en de club niet langer in staat zou zijn het salaris van Depay op te hoesten. Het zou dan een reële optie zijn dat de spits vroegtijdig vertrekt bij Corinthians, nog voor het eindigen van zijn contract op 1 januari 2027.

Depay heeft er inmiddels vier wedstrijden opzitten in dienst van Corinthians. Daarin was hij goed voor twee assists. Corinthians verkeert echter nog altijd in serieuze degradatienood: de huidige achttiende plaats zou aan het einde van het seizoen degradatie naar de tweede voetbalafdeling betekenen.

