Memphis Depay viert hoogtepunt in derde minuut op opmerkelijke wijze

heeft zaterdagnacht zijn basisdebuut bij Corinthians opgeluisterd met een assist in de wedstrijd tegen Internacional. De aanvaller van Corinthians droeg daarmee bij aan het openingsdoelpunt van de wedstrijd die in 2-2 eindigde.

Al in de derde minuut stuurde Depay zijn ploeggenoot Yuri Alberto weg met een dieptepass. Alberto maakte oog in oog met keeper Sergio Rochet geen fout. Depay en Alberto vierden het doelpunt op opvallende wijze: Alberto bedankte zijn Nederlandse ploeggenoot door te doen alsof hij diens schoen poetste.

Het was voor Depay, die het tot dusver met invalbeurten moest stellen, zijn tweede assist van het seizoen, nadat hij op 25 september al een doelpunt voorbereidde in de wedstrijd tegen Fortaleza (3-0) in de Copa Sudamericana. Scoren deed Depay nog niet voor zijn nieuwe club.

Ondanks zijn assist zal Depay geen goed gevoel overhouden aan het duel met Internacional. In de vierde minuut van de blessuretijd kwam de tegenstander immers terug tot 2-2. Met een overwinning zou Corinthians uit de degradatiezone zijn geklommen, maar nu blijft de club achttiende staan.

