Kopzorgen voor Koeman: ‘Lijkt wel alsof hij zich één keer geweldig heeft opgepompt’

Maarten Wijffels maakt zich zorgen om de spitspositie bij Nederlands elftal. De verslaggever van het Algemeen Dagblad zag namens Ajax worstelen tegen Slavia Praag (1-1). Ook is momenteel niet in vorm, terwijl Wijffels ook niet vrolijk werd van beelden die op X verschenen van . De nodige kopzorgen dus voor bondscoach Ronald Koeman.

Brobbey wist namens het Nederlands elftal te imponeren in de wedstrijd tegen Duitsland, maar kan het vooralsnog niet laten zien bij Ajax. De bonkige spits staat na tien wedstrijden in dit seizoen slechts op één treffer namens de Ajacieden. Tegen Slavia faalde Brobbey tweemaal oog in oog met doelman Antonin Kinsky. Desondanks houdt trainer Francesco Farioli vertrouwen in de spits.

Volgende week staat het Nederlands elftal twee wedstrijden te wachten in de Nations League. De ploeg van bondscoach Koeman wacht uitwedstrijden tegen Hongarije en Duitsland. Wijffels ziet echter dat drie mogelijke kandidaten voor de spitspositie momenteel niet in de beste vorm verkeren.

“Ik maak me toch wel een beetje zorgen om volgende week, de spitspositie bij het Nederlands elftal”, vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. “Even serieus, we hebben nu Brian Brobbey. Het lijkt wel alsof hij zich één keer geweldig heeft opgepompt om tegen Duitsland te doen wat hij deed. Prima. Maar daarna is het toch ook niet een spits waarvan je zegt: nou, we hebben hem gevonden hoor de vaste spits van het Nederlands elftal.”

Wijffels denkt dat Zirkzee niet garant gaat staan voor doelpunten

Wijffels merkte ook op dat Zirkzee, die goed begon bij Manchester United, tegen FC Porto op de bank begon. “Het kan best dat hij een keer een wedstrijd niet speelt. Alleen hij heeft nog steeds maar één doelpunt gemaakt. Dus dat is hem ook niet, de man die even garant gaat staan. Je wil toch ook dat dat wat meer is nu hij zich bij het Nederlands elftal aandient”, is hij eerlijk.

Wijffels schrikt van Depay

Daarnaast is de journalist geschrokken van Depay. “Dan kwam er een filmpje voorbij van Memphis Depay op X. Daar werd je helemaal niet vrolijk van in de Braziliaanse competitie. Hij mist nog elk ritme. Mocht dat eventueel nog in het hoofd van Koeman zitten, daar moet hij niet aan beginnen nu.”

Overigens wil Wijffels niet alleen negatief zijn, zo geeft hij aan. “Maar dat irriteert mij wel een beetje moet ik zeggen. Dan denk ik: kom op. Je wil dat er wat mee gebeurt met die spitsen en dat gebeurt dan niet”, aldus die journalist. Presentator Etienne Verhoeff haalt vervolgens nog de eerste kans aan van Brobbey tegen Slavia, waarbij hij wild uithaalde. “Ik noem dat al niet eens meer, want dat ben je al gewend. Het is inderdaad te wild”, stelt Wijffels.

