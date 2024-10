Kritiek op topspeler van Ajax zwengelt aan na eerste helft: ‘Wat een armoe’

De kritiek op zwengelt aan na de eerste helft van Slavia Praag - Ajax in de Europa League. De spits van Ajax miste in het eerste bedrijf twee opgelegde kansen.

Brobbey was in de eerste 45 minuten tweemaal dicht bij een doelpunt. Voor het eerst na tien minuten voetballen, toen de aanvalsleider van Ajax attent reageerde bij een slechte terugspeelbal van Slavia Praag, maar uiteindelijk in kansrijke positie vanbinnen het strafschopgebied voorlangs schoot. “Te haastig! Hij wilde te graag. Een enorme kans”, becommentarieerde Sierd de Vos het moment bij Ziggo Sport.

De tweede grote kans voor Brobbey kwam in de slotminuut van de eerste helft. De Oranje-international liet de twee centrumverdedigers van Slavia Praag zijn hielen zien na een lange trap van Remko Pasveer, maar gleed de bal vervolgens oog in oog met doelman Antonin Kinsky naast. Daardoor moet Ajax halverwege genoegen nemen met een 0-1 voorsprong, die in de achttiende minuut van de wedstrijd tot stand kwam na een strafschop van Branco van den Boomen.

Analist Rafael van der Vaart is in de rust bij Ziggo Sport kritisch op Brobbey. “Dit gebeurt hem veel te vaak. Dit is echt trainbaar, vind ik. Er zit zoveel onrust in de afwerking dat ik me afvraag of hij dit op de training ook doet”, aldus de oud-voetballer.

