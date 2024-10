Farioli wil nieuw contract voor 'onmisbare' schakel, die bijna naar AS Roma vertrok

Ajax is bezig om het contract van verdediger op te breken en te verlengen, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De Amsterdammers zijn - op aandringen van trainer Francesco Farioli - in gesprek met de entourage van Rensch om zijn aflopende contract in de Johan Cruijff ArenA te verlengen.

Rensch, die een vaste basisspeler is onder Farioli bij Ajax, beschikt over een aflopend contract. Daardoor bestaat de kans dat het jeugdproduct gratis vertrekt, wat Ajax wil voorkomen. Daarom hebben de beleidsbepalers van de club de onderhandelingen met zaakwaarnemer Mohammed Salem opgestart. Ajax hoopt dat het Rensch - die nooit eerder een aanbieding van de Amsterdamse directe kreeg - te kunnen overtuigen om een nieuw contract te tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Juventus maakt interesse kenbaar bij Alex Kroes: Ajax moet vrezen

Dat was bijna niet nodig geweest, want volgens Ajax-volger Mike Verweij van De Telegraaf had het weinig gescheeld of Rensch had niet meer in Amsterdam gespeeld. De 21-jarige international van Jong Oranje was namelijk op een haar na rond met het Italiaanse AS Roma. Om onduidelijke redenen is die transfer er niet van gekomen. Dat is voor de nieuwe trainer Farioli maar goed ook, want hij is gecharmeerd van de kwaliteiten van de rechtsback.

LEES OOK: Indirecte kritiek op Derksen na opmerkelijke uitspraak over Farioli: 'Da's best een linke gok'

"Rensch is zeker gezien de krapte van de selectie en zijn uitstekende spel tot dusver – onmisbaar in het elftal van Farioli, die een hoge pet van hem op heeft en bij technisch directeur Alex Kroes op contractverlenging aandringt", zo schrijft De Telegraaf daarover. De gesprekken zijn reeds opgestart.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.