Indirecte kritiek op Derksen na opmerkelijke uitspraak over Farioli: 'Da's best een linke gok'

Menno Pot, muziekjournalist en voetbalschrijver, heeft het in zijn column op de website van Het Parool opgenomen voor Francesco Farioli. De Italiaan is pas een paar maanden werkzaam als hoofdtrainer van Ajax, maar heeft in die tijd al veel kritiek over zich heen gekregen. Zo noemde Johan Derksen de opvolger van John van ’t Schip in augustus nog een ‘dorpsidioot’. Pot heeft geen hoge pet op van de talkshowmensen die op televisie maar wat roepen over Farioli.

Farioli heeft de zware taak om Ajax terug naar de top van het Nederlandse voetbal te krijgen. De Italiaan, die in het afgelopen seizoen nog werkzaam was bij OGC Nice, is vanaf dag één hard aan de slag gegaan met de fysieke gesteldheid van zijn selectie. De spelers van Ajax stonden vorig seizoen vaak in het rood door overbelasting, waardoor Van ’t Schip regelmatig spelers in de lappenmand zag belanden. Farioli en zijn technische staf proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen en doen dat door onder meer te rouleren in wedstrijden. Zo wijzigde Farioli zijn opstelling voor het uitduel met RKC van afgelopen zondag nog op meerdere posities ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Besiktas.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli pleegt ‘aanklacht’ tegen Alex Kroes: ‘Dit is de wereld op z’n kop!’

Niet iedereen begrijpt het idee achter het roulatiesysteem van Farioli. Pot daarentegen wel. “Na afloop werd de trainer door menigeen beticht van gokken, hoog spel, pokeren en meer van zulks. Het maakt vooral duidelijk dat een visie die gebaseerd is op rationele gevolgtrekkingen en multidisciplinaire kennis in het voetbal zo ongebruikelijk is, dat die voor gokken wordt aangezien. Waar opportunisme de norm is, is wetenschap riskant. Heerlijk. Zo kennen we ‘de voetballerij’ weer”, zo schrijft Pot. Volgens journalist is Farioli zich er simpelweg van bewust dat Ajax vorig seizoen ‘niet fit’ was, in de tweede helft ‘vaak als een pudding inzakte’ en ‘daarmee een hoofdprijs in de wacht sleepte die onderbelicht is gebleven’, zo doelt hij op het grote aantal blessures.

Farioli heeft een ‘smalle’ selectie tot zijn beschikking

Pot wijst tevens op de ‘smalle’ selectie van Ajax. “De A-keus in het bijzonder. Op een handvol posities zou Ajax flink in de problemen komen als de eerste keuze in de lappenmand belandt. Daarom spreidt hij de belasting: om fysieke roofbouw te voorkomen én, al doende, de B-keus beter te maken”, zo leest het. Farioli werkt in de tussentijd bovendien aan de belastbaarheid van zijn spelers, zo stelt Pot. En hij ziet dat het de goede kant op gaat. Zo wijzigde Farioli zijn opstelling voor het uitduel met NAC Breda op 18 augustus op liefst acht posities ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Panathinaikos een paar dagen eerder, terwijl hij afgelopen zondag in Waalwijk ‘nog maar’ vier spelers verving. “Het plan ontrolt zich. De belastbaarheid stijgt.”

Volgens Mike Verweij moet iemand binnen Ajax Farioli dringend duidelijk maken dat hij moet stoppen met zijn roulatiesysteem en Willem Vissers schreef meteen na afloop van het duel met RKC dat de Italiaan ‘met vuur’ speelt. Maar volgens Pot weet Farioli wat écht gokken zou zijn: “Nu roofbouw plegen op de beste spelers. Voetbaltrainer is een beroep voor slimme jongens (en meiden!) aan het worden. Dat is wennen, maar het zal niet meer veranderen, ook niet als ze aan een talkshowtafel ‘dorpsgek’ worden genoemd, zoals Farioli al overkwam”, zo leest het. Derksen noemde Farioli in augustus nog een ‘dorpsidioot’ en ‘een jongen met heel weinig ervaring’. “Denken dat je in die wereld een duider van statuur kunt blijven met luie kroegpraat en slecht onderbouwde stelligheid, da’s best een linke gok”, aldus Pot.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Ajax heeft de ideale trainerskandidaat laten lopen, denkt Johan Derksen..