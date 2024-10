Johan Derksen wil niet Francesco Farioli, maar 66-jarige coach als hoofdtrainer van Ajax

Johan Derksen vindt dat Ajax met Ron Jans de ideale kandidaat als hoofdtrainer heeft laten lopen, zo geeft de analist maandagavond aan in het programma Vandaag Inside. Derksen heeft zich al vaker positief uitgelaten over Jans en denkt dat de coach van FC Utrecht veel beter bij de Amsterdammers had gepast dan Farioli.

Derksen heeft in het programma Vandaag Inside al vaker laten weten dat hij geen fan is van Farioli, maar wél van Jans: "Als je nu naar Ron Jans kijkt bij FC Utrecht… dat was toch ook een ideale man geweest om deze jaren bij Ajax te overbruggen, in een nieuwe opbouw", zo vindt Derksen. "Kijk, Slot die brengt iets extra's. Dat is te zien, want met die Deen (Brian Priske) is er niets meer van over. Ik denk dat Peter Bosz ook iets extra's brengt, want bij Ajax heeft hij het goed gedaan en ook de finale (van de Europa League, red.) gehaald."

Derksen vindt dat hetzelfde geldt voor Jans, die het net als Bosz erg goed doet: "Dat geldt eigenlijk ook voor Ron Jans, ja. Die haalt bij ieder lullig clubje toch goede resultaten. En de rest van die trainers is allemaal net zo goed als hun spelers", vindt de analist. Jans is nog ongeslagen met FC Utrecht in de Eredivisie en wist zondagavond knap te winnen op bezoek bij het goed presterende AZ.

Dat is heel wat anders dan vorig seizoen op het moment dat Jans instapte in de Domstad, zo stipt tafelgast Valentijn Driessen nog even aan in het programma: "Toen Jans kwam stonden ze laatste, nu staan ze tweede."