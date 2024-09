Mike Verweij trekt aan de bel en wil dat er hard wordt ingegrepen bij Ajax

Als het aan Mike Verweij ligt, dan wijst iemand binnen Ajax Francesco Farioli er heel snel op dat hij moet stoppen met zijn roulatiesysteem. De Amsterdammers boekten afgelopen donderdag weliswaar een overtuigende zege op Besiktas, maar Farioli besloot zijn opstelling voor het uitduel met RKC Waalwijk op flink wat posities te wijzigen. Hoewel het voor Ajax uiteindelijk goed afliep, vindt Verweij het onbegrijpelijk dat de Italiaanse trainer zó vaak niet met zijn beste elf begint.

Kian Fitz-Jim, Bertrand Traoré en Mika Godts namen Ajax afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Besiktas bij de hand en hadden een groot aandeel in de 4-0 overwinning, maar Farioli besloot het op bezoek bij RKC desondanks anders aan te pakken. Hij gunde de uitblinkers van een paar dagen geleden rust en koos bij de aftrap voor onder meer Branco van den Boomen, Christian Rasmussen en Jaydon Banel. Verweij begrijpt er helemaal niets van. “Farioli geeft - met data als onderbouwing - aan dat sommige spelers nog niet klaar zijn voor drie wedstrijden in actie dagen. Maar het wil er bij de Italiaan maar niet in dat hij ook met zijn sterkste elftal kan starten en hij bij een (riante) voorsprong de spelers kan wisselen die dat nodig hebben”, zo schrijft de clubwatcher van De Telegraaf.

Rasmussen verzorgde afgelopen donderdag als invaller nog de assist voor de 4-0 van Godts, maar kon in Waalwijk geen potten breken. Dat geldt ook voor Banel. Volgens Verweij werd tegen RKC duidelijk dat beide vleugelaanvallers bij lange na niet klaar zijn voor een rol in Ajax 1. “De vervangers van Godts en Traoré, de jonkies Jaydon Banel (19) en Christian Rasmussen (21), lieten zien vooralsnog Jong Ajax-materiaal te zijn. Met zijn opstelling gaf Farioli ongetwijfeld onbedoeld een signaal aan RKC af dat hij dacht het karwei ook met een aantal B-keuzes te kunnen klaren”, zo leest het. Dat vindt Verweij onbegrijpelijk, zeker nadat het eerder dit seizoen met een B-elftal misging tegen NAC (2-1 verlies). “Het lijkt raadzaam dat iemand binnen Ajax de trainer er eens op aanspreekt dat dit ‘pokeren’ ongeplaatst is”, zo schrijft de verslaggever dan ook.

LEES OOK: Willem Vissers komt na RKC - Ajax meteen met venijnige tweet: 'Of mag ik dat niet zeggen?'

Invallers redden Ajax en Farioli

Volgens Verweij gaven de laatste uitwedstrijden van Ajax Farioli helemaal geen reden om meerdere sterkhouders buiten zijn basiself te houden. Zo begon ook aanvoerder Jordan Henderson op de bank. “Van de laatste negen uitduels voor het treffen met RKC Waalwijk won Ajax alleen bij PEC Zwolle en FC Volendam. In de laatste zeventien uitwedstrijden werd minimaal één tegentreffer geïncasseerd”, aldus Verweij. Op bezoek bij RKC leek het lang opnieuw mis te gaan, maar invallers Traoré en Godts behoedden Ajax voor alweer het derde puntenverlies van dit seizoen. “Dat Farioli, die de pech had dat hij niet over breekijzer Wout Weghorst kon beschikken, verkeerd was begonnen, bewezen Godts en Traoré direct”, zo zag Verweij.

Traoré brak laat in de tweede helft de ban, waarna hij in de blessuretijd ook nog Godts in staat stelde om zijn doelpunt mee te pikken. Ajax klimt dankzij de 0-2 zege een aantal plaatsen op de ranglijst. Donderdag staat in Tsjechië de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League op het programma, tegen Slavia Praag. Drie dagen later komt FC Groningen op bezoek in Amsterdam.

