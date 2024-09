Willem Vissers komt na RKC - Ajax meteen met venijnige tweet: 'Of mag ik dat niet zeggen?'

Ajax boekte zondagavond weliswaar een 0-2 overwinning op RKC Waalwijk, maar de formatie van coach Francesco Farioli heeft op Willem Vissers bar weinig indruk gemaakt. De journalist van de Volkskrant stuurt direct na het laatste fluitsignaal een venijnige tweet de wereld in.

Ajax tankte afgelopen donderdag in de thuiswedstrijd tegen Besiktas in de Europa League flink wat zelfvertrouwen. Vijf dagen na het teleurstellende optreden bij Go Ahead Eagles waren de Amsterdammers op eigen veld veel en veel te sterk voor de Turkse topclub: 4-0. Die zege wilden ze op bezoek bij RKC natuurlijk een passend vervolg geven. Farioli greep het duel met de hekkensluiter echter aan om andermaal een aantal vaste krachten te sparen.

Zonder onder meer Bertrand Traoré, Mika Godts en Kian Fitz-Jim haalde Ajax bij lange na niet het niveau van afgelopen donderdag. Wat heet: na zeventig minuten voetballen hadden de Amsterdammers nog geen enkele keer tussen de palen geschoten. Nieuw puntenverlies lag op de loer, maar in de slotfase kwam het toch nog goed. Invallers Traoré en Godts zorgden uiteindelijk voor een 0-2 zege. Drie punten in de tas en opnieuw een clean sheet, maar Vissers is meteen na het laatste fluitsignaal keihard in zijn oordeel.

Vissers al eerder kritisch op Ajax

“Het was weer ouderwets slecht, Ajax. Of mag je dat niet zeggen?”, zo leest het op X. Volgens de verslaggever speelde Farioli ‘met vuur’ door zijn opstelling op veel posities te wijzigen. Het is zeker niet voor het eerst dit seizoen dat Vissers kritiek uit op Ajax. Zo was hij acht dagen geleden nog van mening dat Go Ahead Eagles ‘twee punten liet liggen tegen een erbarmelijk Ajax’. Een paar dagen eerder was hij ook al niet onder de indruk van de ontmoeting tussen Ajax en Fortuna Sittard. “Wat een slecht voetbal, deze wedstrijd. Ongelooflijk”, zo schreef hij na nog geen helft. Vissers was overigens ook hard voor Fortuna. “Maar wat Fortuna laat zien, dat tart elke beschrijving.”

Farioli zal zich realiseren dat het op bezoek bij RKC opnieuw niet best was, maar zijn ploeg deed uiteindelijk wel goede zaken. De Amsterdammers klimmen dankzij de 0-2 zege naar de vijfde plaats en hebben nog altijd twee wedstrijden tegoed (tegen Feyenoord en FC Utrecht).

Het was weer ouderwets slecht, Ajax. Of mag je dat niet zeggen? Spelen met vuur, met zo’n opstelling. #rkcaja — Willem Vissers (@vkwillemvissers) September 29, 2024

