Francesco Farioli grijpt keihard in: Brobbey kan teleurstelling niet verbergen

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft al vroeg in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen RKC hard ingegrepen. had drie dagen na de thuiswedstrijd tegen Besiktas in de Europa League opnieuw een basisplaats, maar kon in Waalwijk geen potten breken en werd na nog geen uur al naar de kant gehaald.

Brobbey sloot vanwege zijn deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland later aan bij Ajax en werd om die reden rustig gebracht door Farioli. De Amsterdammer had in de tweede competitiewedstrijd tegen NAC Breda weliswaar een basisplaats, maar moest in de voorronde van de Europa League in eerste instantie Chuba Akpom voor zich dulden. Farioli koos in de return tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs eindelijk voor Brobbey en de Oranje-international was meteen trefzeker. Maar een maand na het duel met Polen staat de teller van Brobbey nog altijd op slechts één doelpunt in het nieuwe seizoen.

Ajax boekte donderdagavond een overtuigende overwinning op Besiktas, maar komt drie dagen later op bezoek bij het puntloze RKC een stuk moeizamer voor de dag. Dat kan niet los worden gezien van de wijzigingen die Farioli opnieuw heeft doorgevoerd in zijn elftal. De Italiaan greep het uitduel met de hekkensluiter aan om een aantal spelers rust te geven. Zo begonnen Mika Godts en Bertrand Traoré op de bank en kregen Jaydon Banel en Christian Rasmussen de kans vanaf het begin. Beide vleugelspelers konden in de eerste helft weinig laten zien en Brobbey amper in stelling brengen.

Waar velen hadden verwacht dat Farioli in de rust al zou ingrijpen, deed hij dat pas na een paar minuten spelen in de tweede helft. Akpom maakte zich klaar voor een invalbeurt en leek Banel of Rasmussen te gaan vervangen, om Brobbey te ondersteunen in de spits op jacht naar de openingstreffer. Maar Farioli besloot anders. Rasmussen ging wel naar de kant, hij werd vervangen door Godts. Maar Akpom kwam niet voor Banel. De Engelsman verving Brobbey. En dat besluit van Farioli leidde tot teleurstelling bij Brobbey, duidelijk van zijn gezicht af te lezen toen hij naar de kant liep en op de bank plaatsnam. Brobbey wacht zodoende nog altijd op zijn eerste treffer in de Eredivisie dit seizoen.

