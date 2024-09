Fans van Ajax zijn dolblij met opvallende aanvoerder tegen RKC Waalwijk

Het is pas zijn eerste wedstrijd als basisspeler sinds zijn terugkeer bij Ajax, maar toch draagt Davy Klaassen zondagmiddag de aanvoerdersband bij Ajax tegen RKC Waalwijk. Daar lijken de supporters wel blij mee.

Normaliter is Jordan Henderson de aanvoerder, maar hij begon op de bank in het Mandemakers Stadion. Steven Berghuis is door een blessure afwezig. Daardoor heeft trainer Francesco Farioli de band gegeven aan Klaassen, die in zijn vorige twee wedstrijden als invaller binnen de lijnen kwam bij Ajax.

"Davy Klaassen speelt met de aanvoerdersband om. Vinden we mooi om te zien", schrijft fanaccount Ajax Life op X. Het is voor Klaassen zijn 324ste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax.

