Ten Cate spreek zich uit Farioli en Ajax: 'Er komt een tijd dat dit niet meer geaccepteerd wordt'

Henk ten Cate spreekt zich in de podcast Matchday van hiphopformatie Broederliefde uit over het functioneren van Francesco Farioli bij Ajax. De oud-trainer van de Amsterdammers noemt het spel onder de Italiaan 'absoluut niet leuk om naar te kijken' en verwacht - ondanks de nog altijd lonkende landstitel - dat Farioli daar in de toekomst niet meer mee weg zal komen.

De inmiddels gepensioneerde Ten Cate (70) was zelf tussen juli 2006 en oktober 2007 ruim een jaar hoofdtrainer van Ajax. In zijn enige volledige seizoen in de Johan Cruijff ArenA greep Ajax op gedenkwaardige wijze op de slotdag van het seizoen naast de landstitel, die uiteindelijk naar PSV ging. Ten Cate werkte daarnaast als hoofdtrainer voor clubs als Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam, Vitesse en Panathinaikos. Ook was hij bij FC Barcelona assistent van Frank Rijkaard en vervulde hij diezelfde rol bij Chelsea onder Avram Grant.

"Vind ik het nu leuk om naar Ajax te kijken? Nee, absoluut niet", is Ten Cate duidelijk over het spel waarmee de ploeg van Farioli op dit moment koploper van de Eredivisie is, al is de voorsprong op PSV de afgelopen weken flink geslonken. "Maar Ajax wordt wel kampioen, waarschijnlijk", voorspelt de oud-trainer. Van Farioli wordt in zijn debuutseizoen verwacht dat hij Ajax terugbrengt naar de Champions League, in een eventueel tweede seizoen zal er volgens Ten Cate ook beter veldspel worden geëist van de Italiaan: "In Amsterdam wordt nu alles geaccepteerd. Als je maar wint, dan vinden wij het wel goed. Er komt een tijd dat dat niet meer geaccepteerd wordt. En is dat met of zonder Farioli? Dat weet ik niet", aldus Ten Cate.

'Misschien kan Farioli ook wel goed en aanvallend voetbal spelen'

"Dit spel is een keuze van de trainer", vervolgt Ten Cate. "Misschien kan hij ook wel goed en aanvallend voetbal spelen. Hij heeft gekeken naar de kwaliteiten in zijn selectie en is dus maar op zijn verdediging gaan leunen." Daarvoor verdient Farioli echter wel degelijk de complimenten: "Een goede trainer is voor mij iemand die het maximale rendement uit zijn spelersgroep haalt. Dat doet Farioli volgens mij wel."

