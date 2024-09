Ajax-analyse Sneijder keihard onderuitgehaald: 'Echt volslagen kolder'

Een bewering die Wesley Sneijder donderdag bij Ziggo Sport deed over Ajax wordt stevig onderuitgehaald door Pieter Zwart, de hoofdredacteur van Voetbal International. Recordinternational Sneijder toonde zich na afloop kritisch op de looplijnen van linksback Jorrel Hato van de Amsterdammers. 'Echt volslagen kolder', concludeert Zwart echter na het bestuderen van de beelden.

Ajax was donderdagavond in de eerste speelronde van de Europa League op eigen veld veel te sterk voor het Turkse Besiktas, dat op een 4-0 nederlaag werd getrakteerd. Toch toonde Sneijder zich tijdens de nabeschouwing kritisch op het spel van Hato, die als linksback de 'passlijn' naar spits Brian Brobbey zou hebben dichtgelopen voor centrale verdediger Youri Baas.

Een twitteraar vraagt Zwart op de man af wat hij van deze bewering van Sneijder vindt. De hoofdredacteur pakt het daarop grondig aan en komt even later mijn zijn eigen analyse: "Voor de zekerheid nog op Wyscout teruggekeken, maar dat Jorrel Hato de passlijn van Youri Baas op Brian Brobbey dicht heeft gelopen, is echt volslagen kolder", schrijft Zwart.

Onze Wes. Wat een analist 😮‍💨 pic.twitter.com/T4bF4Fg3MO — $AJAX FAN TOKEN (@AjaxFanTokens) September 27, 2024

