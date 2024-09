Ajax dankt invallers voor zeer moeizame zege op RKC

Met een 0-2 overwinning op RKC komt Ajax goed weg. Francesco Farioli gaf in Waalwijk enkele mannen rust, maar zijn ploeg wist in de eerste helft helemaal niets te creeëren. Nadat de Italiaanse oefenmeester spelers als Kian Fitz-Jim en inbracht nam de Amsterdamse dreiging toe, en uiteindelijk was de Burkinese buitenspeler die zijn ploeg de bevrijdende openingstreffer schonk.

Ajax toonde afgelopen week twee gezichten. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Amsterdammers niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar in de Europa League werd Besiktas met speels gemak over de knie gelegd. Mika Godts en Bertrand Traoré bemanden in die wedstrijd nog de flanken, maar kregen tegen RKC rust en werden vervangen door Jayden Banel en Christian Rasmussen. Bij RKC stond er ook een opvallende naam op het wedstrijdformulier: tegen zijn oude club maakte Mohamed Ihattaren voor het eerst deel uit van de Waalwijkse wedstrijdselectie.

De thuisploeg begon enthousiast aan het duel en kreeg de bal binnen een minuut gevaarlijk voor, maar Oskar Zawada en Chris Lokesa kwamen net te kort om een gevaarlijke voorzet te promoveren tot doelpunt. Vervolgens was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Jeroen Houwen, al hoefde de 28-jarige doelman nauwelijks op te treden. RKC speelde compact en zakte vaak erg ver in, waardoor de Ajax-verdediging vaak ver over de middenlijn te vinden was. Door een laag tempo, ondermaatse voorzetten en matige positionering werden de Amsterdammers ondanks de grote dominantie en het vele balbezit (75%) maar weinig gevaarlijk. Bij tempoversnellingen lieten de Amsterdammers soms wel goede combinaties zien en kon de Waalwijkse defensie wel verrast worden, maar een geblokt schot van Kenneth Taylor bleef lange tijd het grootste wapenfeit.

RKC kwam ondertussen nauwelijks van eigen helft af. Vaak was het een kwestie van ballen wegrossen en hopen op het beste, wat betekende dat Ajax de bal binnen enkele seconden weer in bezit had. Na verloop van tijd werd het voetballend iets beter en deelde de ploeg van Henk Fräser zelfs een paar kleine plaagstootjes uit, maar van gevaar kon men eigenlijk niet spreken. Voor de Amsterdamse opponent bleef dat echter ook het geval. Exemplarisch was een aanval die eindigde met een poging van Rasmussen: na een alleraardigste actie van Davy Klaassen kreeg de Deen de bal via de vuisten van Houwen voor zijn voeten, maar zijn doelpogingen haalde uiteindelijk de achterlijn niet eens.

Invallers maken het verschil

Na een klein uur spelen werd de buitenspeler gewisseld voor Mika Godts. Aan het spelbeeld was ondertussen weinig veranderd: zonder creativiteit en snelheid was er geen doorkomen aan voor Ajax. Met een paar schoten vanaf de rand van het strafschopgebied probeerde de ploeg het wel, maar keer op keer stond er een Waalwijker in de weg om de pogingen te blokkeren. De ploeg uit Brabant meldde zich mondjesmaat op Ajax-helft, maar sprong weinig zorgvuldig met de ruimtes om. Zo leek Yassin Oukili na mistasten van Josip Sutalo gevaarlijk voor Remko Pasveer te kunnen verschijnen, maar liep de Marokkaanse middenvelder de bal onhandig over de achterlijn.

Toen Traoré en Fitz-Jim ten tonele verschenen, nam de dreiging van de bezoekers eindelijk toe. Eerst was er Chuba Akpom, die handig voor zijn tegenstander verscheen maar de bal naast schoot. Vervolgens was Traoré tweemaal gevaarlijk, maar zijn eerste poging vloog naast, terwijl zijn tweede poging een prooi voor Houwen was. Driemaal bleek scheepsrecht: nadat een poging van Davy Klaassen via de RKC-keeper en de paal het veld in stuitte, was de Burkinees er als de kippen bij om de voorsprong op het bord te zetten. Veel leek er in de slotfase niet meer te gebeuren, al mocht Mohamed Ihattaren onder luid gejuich van zijn supporters na meer dan twee jaar zonder competitievoetbal nog enkele minuten maken. In de laatste minuut was het echter Mika Godts die profiteerde van de gegroeide ruimtes en de 0-2 op het scorebord zette.

