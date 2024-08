Derksen fileert 'dorpsidioot' van Ajax en vindt één speler in de basiself 'armoedig'

Francesco Farioli is niet de juiste trainer voor Ajax, zo vermoedt Johan Derksen. Volgens de analist van Vandaag Inside heeft Farioli niet de juiste ervaring om de dienst uit te maken in de Johan Cruijff ArenA. Hij noemt de Italiaan denigrerend een ‘pias’.

“Als voetballer was het een pseudo-keepertje dat nooit een eerste elftal heeft gehaald. Hij heeft een of twee jaar een eerste elftal getraind (Farioli is sinds maart 2021 hoofdtrainer in het betaald voetbal, red.). Het is een enthousiaste jongen. Maar hij profileert zich als een pias”, stelt Derksen maandagavond bij Vandaag Inside.

“Als een dorpsidioot rent hij voor die dug-out. Het is een jongen met heel weinig ervaring, terwijl het trainersvak een ervaringsvak is. Ajax heeft iemand met ervaring nodig. Daarbij komt: er zijn twee trainers aan dit materiaal ten onder gegaan. Hij moet zich nog steeds behelpen met spelers die normaal bij Fortuna Sittard en Willem II zouden spelen.”

“Daar kun je geen potten mee breken”, lijkt Derksen het toch enigszins op te nemen voor Farioli. “Dit is dus weer een weggegooid jaar. Het is toch ook heel erg armoedig dat in doel een veertigjarige veteraan staat die je een duw moet geven voordat hij in de hoek valt?”, doelt hij tot slot op Remko Pasveer. Ajax verloor zondag met 2-1 van NAC Breda.