Johan Derksen wijst Bas Nijhuis terecht na wedstrijd Ajax: ‘Lachwekkend’

Johan Derksen heeft Bas Nijhuis terechtgewezen over de rode kaart die de scheidsrechter vorige week zondag toekende tijdens Ajax – sc Heerenveen (1-0). Nijhuis gaf Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz een rode kaart, maar trok dat besluit in na interventie van de videoscheidsrechter. Bochniewicz kreeg in plaats daarvan een gele kaart.

Nijhuis is maandagavond als bargast aanwezig bij Vandaag Inside in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Derksen maakte aan het begin van de uitzending direct van de gelegenheid gebruik om Nijhuis aan te spreken op de rode kaart. “Lachwekkend. Dat heb ik gezien, lachwekkend”, zei hij tegen de scheidsrechter.

Bochniewicz leek de doorgebroken Mika Godts neer te halen na elf minuten spelen. Hij kreeg een rode kaart, maar die werd daarna omgezet in een gele. Godts stormde vanaf de linkerflank af op het doel van Heerenveen. Hij ging neer nadat Bochniewicz een sliding uitvoerde om bij de bal te komen. Nijhuis trok naar de rode kaart, maar werd na een onderbreking van zo'n drie minuten naar de kant geroepen door VAR Jeroen Manschot.

Nijhuis nam uitgebreid de tijd om de beelden te bekijken. Daarna liep hij terug het veld in en trok hij de rode kaart in. Die verving hij door een gele. Hij was dus wel van mening dat het een overtreding was, hoewel de beelden ook de indruk wekten dat Bochniewicz de bal meenam in zijn tackle. Derksen spreekt dan ook van een ‘prima tackle’, terwijl Wilfred Genee oordeelt dat Godts niet doorgebroken was.

Nijhuis verklaart: “Ik liep erachter en dacht: hij wordt gepakt en gaat richting goal. Daarom dacht ik dat het een rode kaart was, maar dat was niet zo.” Genee antwoordt: “Maar je ziet toch wel dat hij én niet richting de goal gaat én dat de bal de andere kant op gaat?” Nijhuis grapt: “Nou, lekker begin weer. Lekker veel vertrouwen meteen.”

Volgens René van der Gijp kon Godts niet meer bij de bal komen. “Bas, je ziet toch ook wel dat die speler de bal zo ver voor zich uitspeelt dat hij geen enkele kans meer heeft en denkt: ik ga liggen.” Nijhuis sluit zich daarbij aan: “Klopt. Maar het is toch niet de bedoeling dat we beelden van twee weken geleden gaan bekijken?”, lacht hij.

