Nijhuis reageert op veelbesproken moment Ajax - Heerenveen: 'Voor mij is het duidelijk'

Ajax - Heerenveen (1-0) lag tijdens de eerste helft een minuut of drie stil, aangezien er een discutabele rode kaart aan Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz werd gegeven. De VAR had even de tijd nodig om het moment te beoordelen, waarna ook Bas Nijhuis naar het scherm werd geroepen. Uiteindelijk werd de rode kaart in een gele omgezet. Nijhuis reageerde na afloop gedecideerd.

Voor de camera's van ESPN laat de scheidsrechter zich uit over deze situatie. "In die situatie zie ik inderdaad dat er een aanval komt van achteruit van Ajax. Op dat moment komt de verdediger in, hij speelt de bal weg, maar als ik daarachter loop heb ik het gevoel dat hij daarbij ook de speler raakt. Dan maak ik een foto-moment en denk ik: ja, hij gaat richting de goal, dit is een doorgebroken speler. Dan neem je de tijd om even te denken: waar gaat hij naartoe, ja, rechtdoor, richting de goal. Ik geef dan ook de rode kaart.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans reageren vol verbazing op één moment in de blessuretijd

De VAR van dienst, Jeroen Manschot, was het echter niet helemaal eens met de beslissing van Nijhuis. "Daarna komt de VAR op de lijn en hij zei: 'Ik wil dat je toch even komt kijken. Bal en speler worden inderdaad geraakt, maar het contact dat de bal naar buiten wordt gespeeld, speelt daarbij ook wel een rol." Vlak voor de tackle van Bochniewicz speelt Mika Godts de bal eigenlijk van de goal af en lijkt daarmee iets meer naar de buitenkant te worden gedreven. "Omdat hij dus naar de buitenkant gespeeld wordt, zou je eerder van een veelbelovende aanval spreken dan van een scoringskans."

Nijhuis had niet heel veel tijd meer nodig voor het VAR-scherm om tot een definitieve beslissing te komen. "Toen ik kwam kijken, liet hij dat beeld zien. Toen werd het wel duidelijk dat die bal naar buiten ging. Voor mij was het toen heel snel duidelijk dat dit een gele kaart was." Bochniewicz bleef dus staan, maar kon niet voorkomen dat Heerenveen met 1-0 in Amsterdam verloor.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Francesco Farioli roept jonge Ajacied bij zich wegens foto op Instagram

Francesco Farioli voelt de noodzaak om even bij te babbelen met een talentvolle speler van Ajax.