Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz verwijst doelpuntenmaker naar de bank

PSV ruikt bloed nadat Ajax afgelopen zondag met 4-0 onderuit ging op bezoek bij FC Utrecht. Om de koploper tot op zes punten te naderen mogen de Eindhovenaren in de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente geen punten morsen. Ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Almere City voert trainer Peter Bosz naar alle waarschijnlijkheid één wijziging door in zijn basisopstelling.

Na een dramatisch begin van het jaar lijkt PSV de voorbije weken de schwung weer te pakken te hebben. De voorbije twee wedstrijden tegen FC Groningen (1-3) en Almere City (5-0) werden gewonnen door de regerend landskampioen. Er is dan ook weinig reden voor Bosz om veel te veranderen aan zijn basisopstelling voor het duel met FC Twente.

Walter Benítez, die aan het eind van dit seizoen de deur achter zich dicht trekt bij PSV, zal in Enschede het Eindhovense doel verdedigen. Hij ziet vermoedelijk dezelfde viermansverdediging voor zich als tegen Almere City. Dat betekent dat Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior de achterhoede vormen. Sergiño Dest is net als anderhalve week terug niet van de partij.

Op het middenveld kan Bosz geen beroep doen op Schouten. De Oranje-international wordt geopereerd aan zijn knie omdat zijn klachten niet over gaan. Het middenveld zal er tegen de formatie van Joseph Oosting waarschijnlijk dan ook hetzelfde uitzien als op 12 april, met Malik Tillman, Ismaël Saibari en Joey Veerman.

In de voorhoede voert Bosz naar alle waarschijnlijkheid de enige wijziging door in zijn basisopstelling. Johan Bakayoko, tegen Almere City nog verantwoordelijk voor de fraaie 2-0, zal genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Hij wordt vervangen door Ivan Perisic. De andere flankpositie wordt ingevuld door Noa Lang, terwijl Luuk de Jong in de spits staat.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang

Wat verwacht jij van FC Twente - PSV? Laden... 19.1% Winst FC Twente 14.9% Een gelijkspel 66% Winst PSV 47 stemmen

