Andere kant van de medaille: de KNVB zal juist zeer tevreden zijn met Wouter Goes

Na de bekerfinale leek het soms wel meer over één speler van AZ te gaan, dan over de uiteindelijke winnaar: Go Ahead Eagles. heeft veel stof doen opwaaien. Toch zal de KNVB tevreden zijn met zijn ontwikkeling.

Goes is nog maar twintig en is bezig aan zijn eerste seizoen als vaste basisspeler bij AZ, maar iedereen lijkt al een mening over de jonge speler te hebben. De centrale verdediger laat zich vaak 'gelden' en gaat daarbij ook wel eens over de schreef. Tijdens de bekerfinale kon er worden gesproken van wangedrag bij Goes, maar als de jongeling zijn streken wat leert te doseren, zal de KNVB tevreden met hem zijn.

Artikel gaat verder onder video

Dat zit namelijk zo: in 2014 lanceerde de Nederlandse voetbalbond het verslag Winnaars van Morgen. Veel grote namen droegen bij aan het overleg waaruit het document tot stand kwam, waaronder Martin van Geel, Marco van Basten, Ruud Gullit, terwijl ook Hans-Dieter Flick (nu trainer FC Barcelona, toen DFB) op een bepaalde manier een bijdrage leverde. Het rapport werd opgezet omdat Oranje twee jaar eerder zich niet had gekwalificeerd voor het EK van 2012, en het Nederlands voetbal op Europees niveau 'onder druk stond'. "Kortom: voldoende aanleiding voor herijking van het Nederlands voetbal in de totale breedte."

LEES OOK: Onthulling over persoonlijk leven Goes (20): 'Uit betrouwbare bron...'

Het programma, waar toevalligerwijs Jelle Goes manager van was, stipt een aantal punten aan waar het Nederlands voetbal aan moest gaan werken. Het belangrijkste punt was de winnaarsmentaliteit. In het document wordt ook gerept over de 'winning mindset'. De weerbaarheid, zowel mentaal als fysiek, was bij Nederlandse voetballers ontoereikend. In het Parool wordt ook teruggegrepen op het rapport Winnaars van Morgen, met als toevoeging: "De jeugdopleiding van AZ kreeg lange tijd het verwijt alleen maar ideale schoonzonen voort te brengen, met jongens als Teun Koopmeiners en Calvin Stengs als blikvangers."

En zo staat Nederland mogelijk voor een revolutie, zo concluderen Sjoerd Mossou en Nik Kok concluderen op basis van het KNVB-rapport uit 2014. "Goes zou je de exponent van een nieuwe lichting Nederlandse voetballers kunnen noemen, die zich voortdurend realiseert dat internationaal topvoetbal méér vraagt dan alleen ‘leuk voetballen’. Aan de hand van een typerend voorbeeld wordt dan nog eens het karakter van Goes geschetst. Op het wereldkampioenschap voor jeugdteams in 2023 daagde de jongeling in Buenos Aires de fans van Boca Juniors uit. "Vlak voor rust pookte Goes eerst nog even het sfeertje op richting de harde kern van Boca Juniors, kloppend op zijn borst, brullend naar het Argentijnse publiek." Het gedrag van Goes mag mogelijk best een tandje minder, maar de KNVB krijgt nu waar het om gevraagd heeft.

