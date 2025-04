Bekerwinnaar slaapt niet met zijn vrouw: ‘Waar doe je dan…’

Victor Edvardsen is na de bekerwinst met Go Ahead Eagles in de auto gestapt bij Andy van der Meijde. De Zweedse aanvaller verrast de oud-voetballer vervolgens met enkele antwoorden, waaronder over zijn vrouw.

De kersverse bekerwinnaar vertelt onder andere tegen Van der Meijde wat hij heel belangrijk vindt voor zijn sportieve vorm. "Voedsel is heel belangrijk, maar ook hoe je slaapt. We hebben nu drie verdiepingen thuis, mijn vriendin en mijn zoon slapen op de derde verdieping en ik op de tweede. Ik slaap dus nu alleen."

Van der Meijde kan het niet geloven en begint na een tijdelijke stilte te lachen. "Waar doe je dan...?" De oud-Ajacied toont vervolgens een vulgair gebaar, waarmee hij een seksuele activiteit wil aanstippen. "Als je dit wil doen, dan moet dat op de bank? Als de baby boven is?"

Edvardsen kan zijn lach ook niet inhouden en bevestigt de gedachtes van Van der Meijde. "Ja, precies. Wanneer hij (zijn zoontje) slaapt. Dan moeten we dus naar de eerste verdieping." Van der Meijde herinnert zich vervolgens een speler die op een vergelijkbare manier leefde. "Chris de Witte, ik speelde met hem bij FC Twente. Die sliep ook alleen boven." Edvardsen stelt vervolgens dat ook ploeggenoot Oliver Antman deze constructie gebruikte, maar nu de jonge Fin kleiner is gaan wonen, slaapt hij weer bij zijn vriendin.

