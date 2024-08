Ajax-fans reageren vol verbazing op één moment in de blessuretijd

Bas Nijhuis heeft in de slotfase van Ajax - sc Heerenveen voor veel verbazing gezorgd bij supporters van de thuisploeg. De scheidsrechter trok er liefst negen minuten bij. Fans vragen zich af waar de forse blessuretijd vandaan komt.

Waar de voorgaande edities tussen Ajax en sc Heerenveen voor veel doelpunten en spektakel zorgden, viel de ontmoeting in de eerste speelronde van de Eredivisie behoorlijk tegen. Een doelpunt van Kristian Hlynsson in de slotfase van de eerste helft maakte uiteindelijk het verschil. In de tweede helft viel er weinig aan doelgevaar te noteren. Er zat weinig tempo in de wedstrijd en dat kwam ook doordat het spel een aantal keer stillag. Zo wisselde zowel Ajax als sc Heerenveen vijfmaal en lastte Nijhuis een drinkpauze in.

De drinkpauze, die volgde op een blessure van sc Heerenveen-verdediger Denzel Hall, duurde inclusief blessurebehandeling en wissel zo’n 2,5 minuten. Tel daar de wissels en een aantal krampgevallen bij op en het is logisch dat er wat blessuretijd bij zou komen. Maar dat het bord van de vierde man liefst negen minuten extra tijd toonde, viel bij veel Ajax-supporters verkeerd. “Ik snapte de zeven minuten extra tijd in de eerste helft. Maar dat Nijhuis nu negen minuten bijtrekt is heel bijzonder te noemen”, zo leest het onder meer op X.

Ajax kwam in de blessuretijd uiteindelijk niet in de problemen en kreeg zelfs nog een aantal mogelijkheden op een tweede treffer, maar het bleef bij 1-0. De Amsterdammers beginnen de competitie zodoende met drie punten. Volgende week zondag wacht het bezoek aan promovendus NAC Breda. Drie dagen eerder staat in de Johan Cruijff ArenA de return tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League op het programma.

