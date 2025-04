Noa Lang gaat nummer uitbrengen met 35-voudig international

gaat een nummer uitbrengen met een veelbesproken Nederlands international: . De oud-speler van onder meer PSV, Spurs en Ajax deelt dat in de podcast CONVO.

Van Lang weten we dat hij graag nummers maakt, maar die hobby was bij Bergwijn nog niet zo bekend. "Ik heb weleens muziek gemaakt, maar heb het nog nooit uitgebracht", vertelt de linksbuiten in de podcast. Dan deelt Bergwijn een scoop met de host en de luisteraars. "Het hoeft niet echt, maar ik ga denk ik wel wat uitbrengen. Er is eigenlijk geen twijfel. Het is wachten op het goede moment." Wanneer het nummer uitkomt, is dus niet bekend.

