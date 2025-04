Daags na bekerwinst groot nieuws over Paul Bosvelt

Paul Bosvelt gaat een stap terugdoen bij Go Ahead Eagles, meldt SoccerNews. De huidige technisch directeur van de Deventenaren krijgt na afloop van dit seizoen een kleiner takenpakket en zal zich voornamelijk gaan richten op de scouting. Marc van Hintum zou in beeld zijn om Bosvelt op te volgen als td.

Bosvelt trad op 1 april 2018 in dienst van Go Ahead Eagles als technisch directeur. Samen met algemeen directeur Jan Willem van Dop is de geboren Doetinchemmer een van de grondleggers van het huidige succes van de Deventenaren. Op 12 mei 2021 promoveerde de Overijsselse club na vier jaar afwezigheid weer naar de Eredivisie.

Op het hoogste niveau werd er met Bosvelt als technisch directeur en Kees van Wonderen als trainer gestaag verder gebouwd aan het fundament van Go Ahead Eagles. Het eerste seizoen na de promotie eindigden de Deventenaren op een knappe dertiende plaats. Na het vertrek van Van Wonderen werd René Hake door Bosvelt aangesteld als nieuwe trainer en eindigde het in het seizoen 2022-2023 op een elfde plaats.

Afgelopen seizoen presteerde Go Ahead Eagles nog beter met een negende plek in de Eredivisie. Daarmee mochten Hake en zijn mannen zelfs deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal. Eerst werd er afgerekend met NEC Nijmegen, waarna Go Ahead Eagles in de finale FC Utrecht wist te verslaan. De club uit Deventer kwalificeerde zich daarmee voor de voorronde van de Conference League. Middenin de voorbereiding vertrok René Hake naar Manchester United, waardoor Bosvelt hals over kop een nieuwe trainer aan moest stellen. Dit werd Paul Simonis en onder de veertigjarige oefenmeester wordt er voortgeborduurd op het stevige fundament. Go Ahead Eagles staat op een knappe zevende plaats in de Eredivisie en legde maandagavond beslag op de TOTO KNVB Beker.

Nu is bekend geworden dat Bosvelt een stap terug gaat doen bij Go Ahead Eagles. De oud-voetballer van de Deventenaren zal gaan werken met een kleinere portefeuille en zich voornamelijk gaan richten op de scouting. Ondertussen kijkt de bekerwinnaar ook alvast naar een opvolger. Een van de belangrijkste kandidaten is Marc van Hintum. De voormalig Oranje-international werkte in het verleden eerder als directeur spelersbeleid bij Willem II en Vitesse en is sinds juli 2021 scout bij VVV-Venlo.

