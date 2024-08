Johan Derksen: ‘Een verschrikking, maar ik neem zo’n mevrouw niets kwalijk’

Johan Derksen heeft zich in gesprek met RTL Boulevard en Shownieuws uitgelaten over de operaties die hij heeft ondergaan aan zijn liesbreuken. Derksen is in korte tijd driemaal geopereerd aan zijn liezen en volgens het SBS 6-programma is dat te wijten aan een medische misser. Het boegbeeld van Vandaag Inside verwijt zijn arts echter niets.

Een lekkere vakantie beleeft Derksen momenteel allerminst. De analist heeft al meermaals in korte tijd in het ziekenhuis gelegen met een liesbreuk, waarin hij ook geopereerd. De eerste operatie aan zijn liesbreuk mislukte, waarna deze overnieuw moest. Alsof dat nog niet genoeg was liep Derksen ook nog een liesbreuk aan de andere kant op.

“Een liesbreuk is ongeveer de meest eenvoudige operatie die er bestaat, maar ik had een mevrouw die het toch niet gelukt is”, begint Derksen in gesprek met Shownieuws. “Ik heb het nu drie keer gehad in een maand. Ik heb al tegen die dokter gezegd: de volgende keer doe ik het zelf. Ja, de andere kant ook. Dan heb ik die ook maar gedaan.”

Of Derksen het erg vindt dat de arts in de fout is gegaan bij hem? “Ja, het is een verschrikking, maar aan de andere kant: kijk, ik neem zo’n mevrouw ook weer niets kwalijk, die heeft een foutje gemaakt. Dat kan. Ik zit elke avond op tv en ik maak elke avond een paar foutjes.”

Guinness Book of Records

Ook voor de camera’s van RTL Boulevard liet Derksen zich uit over de operatie. “Ik vind het gênantste altijd als ik over mijn operatie moet praten. Ik had een chirurg die dat nog verknalde en dat neem ik die mevrouw helemaal niet kwalijk, want ik zeg doorlopend domme dingen op de tv, dus ik maak ook fouten”, aldus Derksen.

Drie operaties in een maand tijd aan een liesbreuk kan Derksen nog wel eens een record opleveren, zo zegt hij zelf. “Ik kom ook in het Guinness Book of Records. Daarnaast had ik drie ruggenprikken. Ik heb twee avonden op de spoedeisende hulp gezeten”, erkent Derksen, die positief eindigt. “Het gaat prima. Mij krijgen ze niet kapot.”

