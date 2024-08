De heftigste rel ooit bij Vandaag Inside: 'Ze scholden elkaar na afloop de huid vol'

Na zestien jaar als eindredacteur is Jan Hillenius niet meer verbonden aan het programma Vandaag Inside. De afgelopen jaren maakte hij de nodige relletjes van dichtbij mee. De meest hevige storm was die van de zomer van 2020, toen Johan Derksen onder vuur kwam te liggen na een ongepaste grap over Akwasi.

“Dat was het allerheftigst”, blikt Hillenius terug in gesprek met Omroep West. “De dag na de uitzending werden over en weer de meest vreselijke dingen gezegd, maar de heren hadden ook een schnabbel van drie kwartier in Dordrecht staan.” Ze lieten tijdens het evenement niets merken van de onderlinge ruzie. “Ze keken elkaar niet aan en scholden elkaar voor het begin van de show de huid vol. Toen ze begonnen, merkte je er niets van. Na afloop stonden ze elkaar weer uit te schelden.”

René van der Gijp betichtte Wilfred Genee in die periode openlijk van het hanteren van een ‘NSB-methode’: in de ogen van Van der Gijp schaarde Genee zich achter de criticasters van Derksen. De breuk leek niet meer te lijmen, maar dat lukte toch. Desondanks liggen de drie vaste tafelheren elkaar privé zeker niet.

“Dat blijft dan ook het grappige. Er zijn de gekste dingen gebeurd, waarvan misschien de helft niet naar buitenkomt”, zegt Hillenius, die de boel bij elkaar moest houden. “De samenwerking was denk ik ook zo goed, omdat ik met alle drie heel goed overweg kon. Ik wist ze altijd weer bij elkaar te brengen.”

