Johan Derksen goudeerlijk over aanstaande rentree Vandaag Inside

Vandaag Inside keert maandagavond weer terug op de buis op SBS6, maar Johan Derksen wordt nog niet bepaald warm van de aanstaande comeback op televisie. De Snor is goudeerlijk als hij bij Radio 10 de vraag krijgt of hij zin heeft in zijn terugkeer.

“Nou… dat is een beetje overdreven. Je krijgt een contract en in je hebzucht zet je daar een handtekening onder. Dan moet je, als het moment daar is, weer verschijnen”, antwoordt Derksen. “Ik heb mijn vrienden (Wilfred Genee en René van der Gijp, red) gedurende de zomer niet één keer aan de bel gehad of gesproken”, gaat hij verder.

“Het gekke van ons is dat we niet de grootste vrienden zijn en we zullen elkaar niet in de armen vallen vanavond, maar als we aan die tafel zitten dan is er iets van een chemie. Daar profiteren wij van, want dat missen andere programma’s”, gaat de oud-voetballer verder.

