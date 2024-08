Dochter sprak Johan Derksen vermanend toe: 'Ik vond het heftig en belde hem op'

Marieke Derksen, de dochter van Johan Derksen, heeft uitgehaald naar de Nederlandse media. De uitspraken van De Snor in Vandaag Inside worden regelmatig breed uitgemeten, wat ze zelf wat overdreven vindt. Toch zegt ze er wel wat van als haar vader te ver gaat.

In gesprek met &C gaat Marieke Derksen in op de ophef die regelmatig ontstaat rondom haar vader. Ze heeft er begrip voor dat er soms ophef ontstaat, maar denkt dat de media daarin te ver gaan. “Als er een grote rel is, speelt die zich met name in de media af”, stelt ze. “In het echte leven krijgt hij minder haat.”

In april 2022 ging Derksen zelfs volgens zijn dochter te ver in zijn uitspraken. Destijds onthulde de voormalig voetballer dat hij op jonge leeftijd een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. “Dat vond ik heftig, vrouwonvriendelijk”, stelt de dochter van Derksen. “Ik sprak hem erop aan, belde hem op en zei dat ik het niet handig vond wat hij had gezegd, maar dat wist hij zelf ook wel.”

“Thuis hebben we het er niet veel over. Alle heisa en haat online begrijp ik niet: iemand boycotten, werkgevers bellen, ziektes toewensen. Daarom zit ik nog maar weinig op social media.” Volgens Marieke Derksen zijn het vooral de nationale media die de boel opblazen. “Misschien klink ik naïef, maar ik was verbaasd dat mijn vaders uitspraken zo groot in het nieuws waren, dat zelfs het NOS Journaal erover berichtte en dat ze aan elke talkshowtafel besproken werden.” Het liefst zou ze zien dat er meer aandacht wordt geschonken aan de grotere problemen in de wereld. “Al snap ik dat sensatie helaas soms beter scoort”, besluit ze.

