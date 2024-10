Farioli pleegt ‘aanklacht’ tegen Alex Kroes: ‘Dit is de wereld op z’n kop!’

Mike Verweij is nog altijd niet te spreken over de wekelijkse mutaties binnen het elftal van Ajax. Francesco Farioli wisselde er zondag, tegen RKC Waalwijk (0-2), wederom flink op los in zijn opstelling ten opzichte van de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Besiktas. Verweij begrijpt hier heel weinig van, zo laat hij weten Kick-off van De Telegraaf.

De Italiaan haalde tegen RKC opnieuw de bezem door zijn selectie. Zo hadden Branco van den Boomen, Davy Klaassen, Jaydon Banel en Christian Rasmussen bijvoorbeeld een basisplaats. “Ajax schoot pas in de 71e minuut voor het eerst tussen de palen, en dat was volkomen onnodig, want RKC stelde echt niet zoveel voor”, begint Verweij.

“Farioli blijft er voor kiezen om, op basis van data, zijn elftal over hoop te gooien. Dat kostte hem bij NAC drie punten. Als hij tegen RKC gewoon met Bertrand Traoré, Mika Godts en Kian Fitz – Jim begint, denk ik dat je RKC binnen een half uur op de knieën had gelegd… daarna kun je er voor kiezen om Traoré, Godts en Fitz-Jim te wisselen voor Banel of Rasmussen. Dit is gewoon de wereld op z’n kop”, haalt Verweij vervolgens hard uit.

De Ajax-watcher ziet in Banel en Rasmussen ‘op dit moment’ nog als Jong Ajax-spelers. “Dit is natuurlijk ook een aanklacht richting Alex Kroes, die er niet voor heeft gezorgd dat Farioli een selectie heeft waarmee hij wel uit de voeten komt”, sluit Verweij af.

