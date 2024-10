‘Hele zorgelijke situatie’ bij Ajax: ‘Dat wordt echt een uitdaging’

Er is bij Ajax sprake van een hele zorgelijke situatie. Dat zei Jeroen Stekelenburg zondagavond bij Studio Voetbal. De verslaggever van de NOS verwacht dat de Amsterdammers volgend jaar dieprode cijfers zullen presenteren. De Amsterdammers leden over het afgelopen boekjaar een verlies van 9,8 miljoen euro, zo bleek uit de jaarrekening. Het verlies voor Ajax viel nog enigszins mee omdat in het boekjaar 2023-2024 nog de verkoop van Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Jurriën Timber zat.

“Dat is geen verrassing, want dat zat eraan te komen”, steekt Stekelenburg van wal bij Studio Voetbal. “ Ze hebben er ook wel voor gewaarschuwd. Het is wel een hele zorgelijke situatie bij Ajax. Het is niet zo, en dat wordt ook wel eens gesuggereerd, dat ze op de afgrond afstevenen. Zo erg is het niet, want Ajax heeft wel wat spek op de botten. Ze zijn zich er intern ook wel van bewust dat het zorgelijk is. Dus er moet gekort gaan worden op heel veel vlakken, zoals spelerssalarissen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mike Verweij trekt aan de bel en wil dat er hard wordt ingegrepen bij Ajax

Stekelenburg geeft aan dat de Nederlandse recordkampioen de begroting risicovol heeft ingericht. “Eigenlijk op Champions League-niveau”, stelt hij. “De salarissen zijn van Champions League-niveau, een aantal aankopen zijn dat ook geweest. Als je dat niet haalt dan mis je de miljoenen die we allemaal wel weten, de startpremie van ruim veertig miljoen euro.”

Daarnaast ziet de verslaggever nog een ander nadeel voor Ajax. “Maar wat er ook gebeurt is dat de transfers zakken in waarde, want je hebt een veel minder mooie etalage om je spelers in te zetten. Dus dat werkt overal door. Ajax heeft nu voor het tweede seizoen op rij de Champions League gemist”, aldus Stekelenburg.

LEES OOK: Willem Vissers komt na RKC - Ajax meteen met venijnige tweet: 'Of mag ik dat niet zeggen?'

Tekort Ajax ‘slechts’ tien miljoen euro door verkoop spelers

Volgens Stekelenburg hadden de financiën van Ajax er nog slechter uit kunnen zien. “In deze cijfers zit nog de verkoop van Kudus, Alvarez en Timber en dan kom je dus op een tekort van tien miljoen uit. In het volgende boekjaar zit ook geen Champions League, want dat spelen ze nu niet. Zeg maar wat je dan moet verkopen om onder de twintig, dertig of veertig miljoen verlies te blijven. Dat wordt echt een uitdaging.”

Ajax moet flink bezuinigen

Presentator Sjoerd van Ramshorst verwacht dat Ajax minimaal voor veertig, vijftig miljoen euro moet verkopen. “Zeker en veel meer eigenlijk”, reageert Stekelenburg, waarna Van Ramshorst oppert dat het tachtig miljoen euro moet zijn om quitte te draaien. “Ja, precies. Dus volgend jaar bij Ajax ook rode cijfers. Ze moeten daar gewoon gaan bezuinigen”, besluit Stekelenburg.

LEES OOK: Ajax-fans zijn genadeloos: twee spelers zijn 'te licht' voor Ajax 1

Afgelopen zomer zwaaide Ajax wel meerdere spelers definitief uit. Zo werden Silvano Vos, Jorge Sánchez, Gerónimo Rulli, Francisco Conceição, George Mikautadze en Steven Bergwijn voor een totaal van 54,5 miljoen euro verkocht. Carlos Forbs, Borna Sosa en Naci Ünüvar werden alle drie verhuurd met een optie tot koop. Technisch directeur Alex Kroes hoopte nog meer spelers van de hand te doen, maar kreeg dit niet voor elkaar.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.