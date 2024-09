Ajax-fans zijn genadeloos: twee spelers zijn 'te licht' voor Ajax 1

Jaydon Banel en slagen er (vooralsnog) niet in om hun kans te pakken in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax. De twee buitenspelers kregen verrassenderwijs een basisplaats in Waalwijk, maar maken geen indruk op de fans.

Trainer Francesco Farioli koos donderdag tegen Besiktas nog voor Mika Godts en Bertrand Traoré op de flanken, maar opteerde in Waalwijk voor Banel (19) en Rasmussen (21). Voor Banel zijn het zijn eerste minuten van het seizoen in de Eredivisie. Rasmussen kwam al tot twee invalbeurten in de Eredivisie en speelde donderdag 21 minuten tegen Besiktas.

Op X reageren veel fans teleurgesteld tijdens de eerste helft van het duel met RKC. Ze concluderen massaal dat Banel en Rasmussen het niveau van Ajax 1 niet aankunnen.

