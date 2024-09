Henk Spaan noemt opvallende naam als 'beste aankoop Ajax sinds Hakim Ziyech'

Henk Spaan is zeer onder de indruk van Francesco Farioli en . Laatstgenoemde luisterde een sterk optreden tegen Besiktas (4-0) op met een doelpunt, terwijl de Italiaanse trainer wijzigingen doorvoert waar Spaan tevreden mee is.

"Ze gingen het pas zien toen ze het doorhadden", begint Spaan in zijn column in Het Parool. "De meeste mensen hebben eindelijk door dat Kian Fitz-Jim niet meer uit het eerste van Ajax zal verdwijnen. Dat danken we aan de nieuwe trainer Francesco Farioli, die het doorhad vanaf de eerste trainingsweken. Die jongen, die op de nominatie stond weer eens te worden uitgeleend aan clubjes als Excelsior of FC Dordrecht, of te worden verkocht zelfs, kon beter voetballen dan ze Farioli hadden verteld."

Spaan is zeer tevreden met de Italiaanse coach. "De nieuwe trainer uit Italië bleek talent scherper te kunnen inschatten dan zijn voorgangers en tientallen ‘adviseurs’ op De Toekomst. Hoe vaak ik niet heb gehoord: ‘Nee, maar bij Excelsior heeft hij ook de basis niet gehaald’ (over Fitz-Jim, red.). Zou dat aan hem hebben gelegen of aan de trainer daar, Marinus Dijkhuizen, die werd ontslagen na dat seizoen waarin Fitz-Jim de basis niet haalde?" De middenvelder werd vorig seizoen uitgeleend aan Excelsior, maar kon daar niet vaak zijn kwaliteiten etaleren.

De journalist deelt nog wat meer complimenten uit, na het goede optreden van Ajax. "Hij (Henderson, red.) heeft een belangrijke functie in dit Ajax. Hij motiveert, sleurt, schreeuwt, praat met de scheids en tackelt voor twee. Opnieuw bleek Sutalo de Kroatische rots in de branding die Mislintat in hem had gezien. En opnieuw zorgde Baas voor de diepe passing die Henderson er niet bij kon hebben. Rensch was goed en Godts groeide in de wedstrijd." Toch krijgt een man het grootste compliment, na de ontmanteling van Besiktas: "Ajax voetbalde steengoed, dankzij de nieuwe trainer, Ajax’ beste aankoop sinds Hakim Ziyech."

