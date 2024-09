Maurice Steijn komt met opvallend Ajax-nieuwtje: 'Dat ga ik natuurlijk niet doen'

Maurice Steijn heeft vrijdagmiddag een opvallend nieuwtje verkondigd. De voormalige trainer van onder meer ADO Den Haag, Sparta Rotterdam en Ajax is ‘serieus’ gevraagd om een boek te schrijven over zijn periode in Amsterdam. Steijn werd na het seizoen 2022/23 door Sven Mislintat aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, maar het huwelijk liep al na een paar maanden stuk.

Steijn loodste Sparta in 2023 naar een knappe zesde plaats, nadat hij de club een jaar geleden op wonderbaarlijke wijze in de Eredivisie had gehouden. De Rotterdammers plaatsten zich onder Steijn voor de finale van de play-offs om Europees voetbal, maar daarin was FC Twente sterk. De prestaties van Steijn op Het Kasteel bleven niet onopgemerkt en leverden hem uiteindelijk een overstap naar Ajax op. Hij stond voor de loodzware klus om de gevallen recordkampioen na een teleurstellend seizoen weer op de rails te krijgen.

Dat moest Steijn doen in samenwerking met Mislintat, maar van een goede relatie tussen de trainer en technisch directeur bleek al snel geen sprake te zijn. Steijn was niet te spreken over het aankoopbeleid van de Duitser en sprak zich er al na de derde competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard erg kritisch over uit. Waar Mislintat eind september al op straat werd gezet door de Amsterdamse clubleiding, vertrok Steijn een paar weken later. Terugdenken aan zijn tijd in de Johan Cruijff ArenA doet hij niet zo vaak meer. “Nu niet zoveel meer, maar dat doe je natuurlijk wel. Op het moment dat je besluit om uit elkaar te gaan, ga je natuurlijk voor jezelf ook na welke fouten er zijn gemaakt en wat ik beter had kunnen doen”, zo vertelt hij in gesprek met voormalig scheidsrechter Mario van der Ende in het programma Bloed, Zweet en Tranen van All Sports Radio.

Boek over Ajax

Waar Steijn door Ajax-supporters wordt verweten met zijn vinger vooral naar anderen te wijzen en zeker niet kritisch te zijn op zichzelf, daar vertelt de Hagenaar juist dat hij het belangrijk vindt om ‘in eerste instantie ook naar jezelf te reflecteren’. “En dat doe je dan ook. Het is bijna een jaar geleden. Het gaat heel hard. Het is net alsof het twee maanden geleden is, maar het is al bijna een jaar geleden. Dat boek is gewoon gesloten. Het is afgesloten. Ik heb weer zin om ergens aan de bak te gaan”, zo klinkt het. Van der Ende vindt het mooi dat Steijn over een ‘afgesloten boek’ begint en vraagt zich af of de momenteel clubloze trainer zelf nog iets in de pen heeft. “Nee, er komt geen boek uit. Ik ben wel gevraagd, serieus gevraagd om een boek te schrijven over dat halfjaar Ajax. Maar dat ga ik uiteraard niet doen”, zo klonk het.

